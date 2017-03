Segunda chamada do Processo Seletivo Seriado da UFSM será na segunda-feira

Educação 16/03/2017 | 14h05 Atualizada em

Na próxima segunda-feira, dia 20, ocorre a Segunda Chamada Oral de Suplentes do Processo Seletivo Seriado 2016 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Estão convocados os candidatos suplentes, com exceção daqueles que tiveram as vagas indeferidos e/ou que confirmaram vaga na Primeira Chamada.

A chamada oral será realizada no Auditório Flavio Miguel Schneider, que fica no prédio anexo ao do Centro de Ciências Rurais (CCR), na Avenida Roraima 1.000, em Camobi. Mais detalhes sobre o procedimento podem ser encontrados no edital da Segunda Chamada Oral da Lista de Suplentes PSS 2016.