Secretário da Fazenda de São Francisco de Assis morre em acidente em Eldorado do Sul

Morreu, na madrugada desta quarta-feira, o secretário da Fazenda de São Francisco de Assis, Aurelino Francisco Naressi. O secretário retornava de uma viagem ao litoral, acompanhado da mulher, Vera Naressi, quando houve um acidente de trânsito em Eldorado do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eldorado do Sul, por volta das 4h30min o secretário teria tentado fazer um retorno na BR-290, em frente ao posto da PRF, quando acabou acontecendo a colisão com outro veículo que vinha pela rodovia.

Naressi acabou morrendo no local do acidente. A mulher dele foi socorrida com uma fratura em uma das pernas e encaminhada para atendimento em Porto Alegre. No outro veículo, o motorista e o carona tiveram lesões graves e os dois passageiros foram socorridos com lesões leves. Os quatro foram encaminhados para o Hospital Cristo Redentor, também na Capital.

A prefeitura de São Francisco de Assis decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades administrativas no dia de hoje.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do secretário.