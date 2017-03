São Sepé pode ganhar farmácia que funcione 24 horas

Região 30/03/2017 | 11h51 Atualizada em

Os vereadores de São Sepé estiveram reunidos com empresários e profissionais do ramo de farmácia, na última terça-feira, para tratar da criação de um serviço de farmácia 24 horas na cidade. A mobilização pelo tema vem sendo proposta pelo vereador Janir Machado (PP) nesta legislatura. O encontro ocorreu no gabinete do presidente da Câmara, vereador Eto Vargas (PP).

Atualmente, a população de São Sepé não tem como comprar remédios durante a madrugada. Os representantes das farmácias relataram a dificuldade de manter o atendimento no turno da noite por conta do investimento que precisa ser feito com os profissionais. A Lei Federal 13.021, de agosto de 2014, determina que é necessária a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

De acordo com Janir Machado, a reunião foi importante para que as possibilidades sejam estudadas:

– Ficamos sabendo das colocações dos proprietários sobre por que não está havendo o cumprimento da lei municipal número 3.492, que institui o regime de plantão 24 horas nas farmácias. Falamos sobre o que pode ser feito para oferecer o atendimento à população. Há interesse de uma empresa em vir para o município já oferecendo o plantão, mas queríamos ouvir os empresários locais antes de bater o martelo – explicou.

Entre as alternativas discutidas, estão a regulamentação do sistema por meio de rodízio entre as farmácias, a flexibilização dos horários para a farmácia que atender no período noturno, caso a opção seja que só uma atenda à noite, ou, ainda, a abertura de uma farmácia no Asilo Municipal ou no Hospital Santo Antônio. Este último modelo existe no município de Teutônia, também em hospital filantrópico.

Um dos empresários prometeu verificar com a diretoria da rede as chances de oferecer plantão.Outra reunião está agendada para 12 de abril, às 16h, na Câmara de Vereadores, e vai pautar novamente o assunto. Além de vereadores, estarão presentes empresários e representantes da Secretaria de Saúde, do Asilo São Vicente de Paulo e do Hospital Santo Antônio.

*Com informações de Camila Gonçalves/Câmara de Vereadores de São Sepé