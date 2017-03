São Sepé abre a colheita da oliva no Estado nesta quarta-feira

Agricultura 15/03/2017 | 10h00 Atualizada em

A 6ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva do Rio Grande do Sul ocorrerá nesta quarta-feira à tarde na Fazenda São Sepé, situada no quilômetro 332 da BR-290, em São Sepé. A propriedada pertence ao olival da empresa Tecnoplanta, produtora do azeite Prosperato.

A partir das 14h, técnicos vão orientar sobre o manejo e as variedades cultivadas, e professores e alunos de Gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e da Unisinos farão degustação de azeites. A abertura ocorrerá às 16h, com o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo e o prefeito de São Sepé, Léo Girardello, copromotor do evento. Também está prevista a presença do governador José Ivo Sartori.

Estudos indicam que o solo e o clima do Rio Grande do Sul favorecem o plantio de oliveiras para produção de azeite Foto: Leandro Ineu / Divulgação/Prefeitura de São Sepé

Na ocasião, Polo lançará o Cadastro Olivícola do Estado do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é criar um banco de dados com informações fundamentais para a política de apoio ao setor, como área cultivada, variedades, produção de olivas e azeites, entre outras.

– Com a implementação do cadastro, esperamos ter dados técnicos que vão nos ajudar muito na condução das políticas para o fortalecimento da olivicultura no Estado e o estímulo a que se produza mais. Estamos avançando a cada ano que passa na área cultivada neste setor, que possui grande potencial e qualidade. O azeite gaúcho é de excelência e um produto de extremo valor, por isso estamos atuando para que tenha maior produtividade e projeção – diz.

Segundo o coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura da secretaria, Paulo Lipp, dados da Embrapa Clima Temperado indicam o grande potencial de crescimento da cultura e da produção de azeites no Estado.

– Isso porque temos áreas disponíveis, especialmente na Metade Sul do Rio Grande do Sul, justamente a região que busca novas alternativas para geração de renda e emprego – explica.

Ele destaca, ainda, que o solo, a topografia e o clima do RS têm atraído investimentos de empresários gaúchos, de outros Estados e até do Exterior. Lipp afirma que a expansão da olivicultura no Estado continua em ritmo significativo:

– Têm sido plantados cerca de 400 novos hectares por ano, e a área cultivada está ao redor de 2,1 mil hectares, dos quais somente 30% estão em fase de produção. A meta é chegar a 3 mil hectares até 2018.A maioria dos olivais, conforme Lipp, estão em fase de formação das plantas. Eles podem ser encontrados em municípios como Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Cachoeira do Sul, Formigueiro e São Sepé.

A expectativa para a colheita este ano é de um aumento de 30% na produção, pouco acima das 400 toneladas de olivas e em torno de 45 mil litros de azeite. Apesar do avanço da área plantada, a produção ainda representa pouco perto da demanda de azeite extra-virgem existente no mercado brasileiro.