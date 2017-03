São Gabriel prepara programação para comemorar seus 170 anos

Região 14/03/2017 | 14h01 Atualizada em

Formação de parcerias e redução de custos. É sob estas diretrizes que está sendo estruturada a programação dos 170 anos de aniversário de emancipação de São Gabriel, em abril.



Para marcar a data, a prefeitura está firmando parcerias e estabelecendo contatos que irão garantir uma programação cultural para a comunidade, evitando transtornos ao trabalho de reequilíbrio das contas públicas.

Com uma das vozes mais expressivas da música evangélica nacional, Suellen Lima fará três apresentações em abril Foto: Anielson Produções / Divulgação

Neste sentido, o Executivo já consolidou parceria com a Associação Missionária Evangélica Luz das Nações, que trará ao município o show da cantora gospel Suellen Lima, um dos nomes mais expressivos da música evangélica nacional, no segmento Adoração Pentecostal, em que é conhecida do público cristão-evangélico por músicas como "Céu de Luz", "As Portas Vão se Abrir", "Brilha Deus", "Só Mais Uma Lágrima", entre outras.



A cantora irá se apresentar nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Ginásio Desportivo Marcelino Champagnat, da Escola Municipal Ginásio São Gabriel. O evento será parte integrante da programação oficial do aniversário da cidade, com apoio da Secretaria de Turismo, organização da Associação Missionária Luz das Nações e participação de todas as igrejas evangélicas da cidade que queiram participar.

– Não é um evento fechado para a comunidade evangélica apenas, mas para todos os gabrielenses. É um presente da comunidade cristã pelo aniversário de São Gabriel – afirma o pastor Leonardo Medina, secretário executivo da Associação Luz das Nações.

A secretária de Turismo, Juliana Medeiros, destaca a importância da parceria:

– Já temos formalizada a Festa Internacional do Mercosul, com o CTG Tarumã, e há muito tempo havia um anseio da comunidade evangélica, que se considerava excluída das iniciativas culturais. O prefeito Rossano Gonçalves foi o primeiro a mudar isso, incluindo um segmento gospel no Festival Estudantil da Canção, anos atrás, e agora, com esta grande parceria, certamente vamos contemplar essa importante parcela da população, afinal, a cidade é de todos e todos merecem celebrar nossos 170 anos.

*Com informações da prefeitura de São Gabriel