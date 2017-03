São Gabriel debate a inclusão dos portadores da Síndrome de Down

Conscientização 27/03/2017 | 13h00 Atualizada em

Nesta última sexta-feira, São Gabriel sediou o Seminário Estadual Além do Olhar, dentro da Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Down no Estado.



Com a presença de um grande público no Banana Café, o evento reuniu educadores para debater a inclusão educacional dos portadores de necessidades especiais e foi promovido pela Secretaria de Educação do município.



A atividade teve apoio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado Pedro Henrique Paiva (PH), e o Ministério Público do Estado. A promotora regional de Educação de Passo Fundo, Ana Cristina Ferrareze Cirne, discorreu sobre as políticas de inclusão e as ações realizadas pelo Estado. A manhã ainda teve uma apresentação do Grupo de Criação da Associação dos Amigos do Down (Pró-Down), que emocionou aos presentes.

À tarde, a Secretaria de Educação fez a entrega de dezenas de caixas de leite ao Abrigo Espírita Manoel Viana e ao Asilo São João, onde foi pedido aos presentes que doassem uma caixa de leite como ingresso. A prefeitura anunciou na semana passada um repasse voluntário de R$ 6 mil mensais para a entidade, além de suporte técnico.

