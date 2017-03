Santuário de Fátima, em Cruz Alta, terá missas todos os dias

Religiosidade 24/03/2017 | 10h01 Atualizada em

A partir de abril, o recém-criado Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, em Cruz Alta, realizará missas todos os dias, às 16h. Também haverá, nos dias 13 de cada mês, duas celebrações diárias, uma pela manhã e outra à tarde.

Os horários*

Missas

– Todos os dias, às 16h

– Dia 13 de cada mês, às 9h e às 16h

Confissões e aconselhamentos

– Todos os dias, das 9h as 11h30min e das 14h às 16h

*Durante a Quaresma, há Via-Sacra todas as sextas-feiras às 19h

A informação é do padre Ari Pedro Braganholo, empossado reitor do Santuário no último dia 5. O padre adianta que, sempre antes de cada celebração, às 15h30min, haverá recitação do terço. Essas são algumas das novidades implantadas no templo.



Os espaços da sacristia e secretaria, que estão no mesmo prédio da capela, estão sendo readequados. A sacristia recebeu móveis novos para acomodação das vestes e de todos os utensílios que são utilizados nas celebrações. Já secretaria, além de nova mobília, receberá nova pintura. Os corredores laterais da capela, que dão acesso à secretaria e ao velário, serão cobertos, sanando o problema enfrentado em dias de chuva.

Quanto ao espaço sagrado do templo católico, no entorno do monumento, o cuidado tem sido frequente e caprichado.

– Com muito esmero, os três funcionários cuidam do local, mantendo um ambiente acolhedor e agradável, a fim de receber dignamente todos os peregrinos e visitantes – reforça o reitor.

Padre Ari lembra que existe a Comissão Diocesana do Santuário, composta por um grupo de casais que, junto dele e do bispo diocesano, estuda formas de melhorar, cada vez mais, o local, tanto na questão pastoral como administrativa.

Entre as novidades este ano, está a realização da Via-Sacra todas as sextas-feiras à noite, às 19h, durante o período da Quaresma. A celebração conta com a participação de fiéis de todas as paróquias da cidade.

De acordo com o religioso, a realização da Via-Sacra no Santuário teve uma boa aceitação, porque a comunidade está participando ativamente, inclusive os catequizandos das paróquias locais. O trajeto é realizado no espaço do Santuário, porém, em dias de chuva, é feito dentro da capela.

O monumento de Fátima foi inaugurado em 1952, inicialmente com um pedestal de 32 metros de altura onde está uma imagem de Nossa Senhora vinda de Portugal. Em outubro do ano passado, durante a 65ª Romaria de Fátima, o espaço foi transformado em Santuário.