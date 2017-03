Santa Maria tem mais de 50 mil pessoas que precisam de calçadas com acessibilidade

Mobilidade urbana 27/03/2017 | 09h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Audiência deve definir solução para as condições dos passeios públicos de Santa Maria Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

As más condições das calçadas de órgãos públicos de Santa Maria, que vai ser discutida em audiência pública nesta quarta, é um problema que não afeta apenas as pessoas com deficiência.



O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Condepedesma), Cristian Evandro Sehnem, diz que a entidade luta pela acessibilidade, mas também pela conscientização da população. É que não adianta ter rampas e sinalização se as pessoas colocam mesas nas calçadas ou estacionam carros sobre as faixas de pedestres, por exemplo.

– Tentamos que, se não for possível consertar o que já existe, pelo menos, o que for novo seja construído com acessibilidade – diz.

Mas, se as pessoas com deficiência esbarram nas barreiras físicas, os demais agentes desse processo tropeçam na desinformação.

– Mal temos calçadas inteiras, são estreitas, com postes e com lixeiras. Não temos semáforo sonoro nem piso tátil adequado em Santa Maria. As pessoas fazem como acham que tem que ser. Propomos que a prefeitura tenha uma equipe de orientação porque, às vezes, o proprietário faz com a melhor intenção, mas a rampa fica estreita, com ângulo muito íngrime – avalia Sehnem.

O conselho também tenta incluir os cargos de tradutor e intérprete de sinais e de terapeuta ocupacional no próximo concurso público municipal. A ideia é que as pessoas com deficiência tenham autonomia para circular pela cidade.

– Esse é um movimento duplo: a acessibilidade do município e o empoderamento da pessoa com deficiência.