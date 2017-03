Santa Maria registra pelo menos 20 casos de caxumba neste ano

Saúde 31/03/2017 | 08h02 Atualizada em

De uma forte dor no lado direito da cabeça, passou para um mal-estar e febre. Os sintomas que a empresária Jaqueline Mello, 40 anos, começou a sentir no último dia 18, um sábado, seguiram naquele final de semana e foram diagnosticados como caxumba, na segunda-feira, depois de um exame clínico.

A doença é viral, e a forma mais comum de contágio é pela disseminação de gotículas no ar. Pode acometer pessoas de qualquer idade, mas é mais frequente na infância. Segundo a empresária, o contágio pode ter acontecido durante uma viagem ao Litoral.

– Senti muita dor e dificuldade de mastigar. Além disso, o repouso ajuda a evitar o contágio – contou.



O Ministério da Saúde afirma que a doença é mais severa em adultos. Por isso, Jaqueline recebeu orientações de que deveria ficar em repouso e utilizar máscara quando em contato com familiares ou outras pessoas. Os cuidados foram adotados durante uma semana.

VACINA DISPONÍVEL



Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, no ano passado, a cidade teve dois surtos de caxumba – quando ocorrem três ou mais casos no mesmo local.



Um ocorreu em uma escola da rede privada, onde foram registrados oito casos. O outro foi na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), onde 15 presos tiveram a doença. No caso deste ano, foram mais de 20 doentes na empresa.



Em todas as situações, a equipe da vigilância fez o que chama de vacinação de bloqueio, ou seja, os servidores foram aos locais e vacinaram todas as pessoas que não lembravam se haviam ou não recebido a dose. A medida é justamente para evitar o aumento no número de casos já que a doença é circulante.

O enfermeiro da Epidemiologia, Marcio Difante, lembra que a vacina não é 100% eficaz, portanto, não impede que, mesmo vacinada, a pessoa contraia novamente o vírus.

– No momento em que uma pessoa contrai a doença e trabalha em um aglomerado, acaba transmitindo (aos que frequentam o mesmo ambiente), porque a caxumba é de fácil contágio, ele ocorre por via respiratória – explica o enfermeiro.

A vacina é ofertada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Estratégia Saúde da Família (ESF), gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira dose é aplicada em bebês com 2 meses, seguida de outras duas doses a cada 2 meses. Também é dada uma dose de reforço aos 15 meses.Quem não se lembra se fez a vacina pode fazer uma dose de reforço com qualquer idade.

A DOENÇA

O quê: Doença viral aguda, caracterizada por febre, dor e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas parótidas e, às vezes, pelas sublinguais ou submandibulares

Transmissão: Por via aérea, pela disseminação de gotículas, ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas. Menos frequente, pode ocorrer pelo contato com objeto e utensílios contaminados com secreção do nariz e/ou boca. O período varia entre 6 e 7 dias antes das manifestações clínicas, até 9 dias após o surgimento dos sintomas

Público: Mais frequente em crianças e adolescentes

Gravidade: Tem evolução benigna, mas eventualmente pode ser grave, chegando a determinar a hospitalização do doente. Tem baixa letalidade, aparecendo sob a forma endêmica ou surtos

Incubação: De 12 a 25 dias, sendo, em média, 16 a 18 dias

Vacinação: A primeira dose é aplicada em bebês com 2 meses, seguida de outras duas doses a cada 2 meses. Também é dada uma dose de reforço aos 15 meses. Mas quem quiser pode fazer a dose de reforço com qualquer idade nas unidades de saúde.

A estimativa do Ministério da Saúde é que, na ausência de imunização, 85% dos adultos poderão ter a doença, sendo que um terço dos infectados não apresentará sintomas.