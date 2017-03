Santa Maria receberá 105 mil doses de vacina da gripe 

Imunização 27/03/2017 | 12h30 Atualizada em

A partir do dia 10 de abril, mais de 105 mil santa-marienses terão prioridade para receber a imunização contra a gripe em 2017. A definição ocorreu logo após o lançamento da 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Uma das novidades deste ano é a inclusão dos professores de todas as redes de ensino no público-alvo da ação, que segue até o dia 26 de maio.

De acordo com o enfermeiro do Setor de Imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde do Município, Márcio Difante, a orientação do Estado é que, do dia 10 ao dia 13 de abril, sejam vacinados somente os profissionais da saúde.



A partir do dia 17 do mesmo mês, a vacinação é aberta a todos os grupos. Mais de 4 milhões de doses da vacina contra a gripe chegarão ao Rio Grande do Sul até 9 de maio, sendo distribuídas semanalmente.

Saiba mais sobre as principais doenças do sistema nervoso



Ainda, segundo o governo do Estado, a meta das prefeituras é vacinar 90% dos profissionais da saúde, indígenas, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) e idosos (60 anos ou mais). Além destes, o grupo prioritário inclui doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade (detentos e adolescentes infratores) e funcionários de casas prisionais.

Foto: Arte DSM

Em Santa Maria, todos os postos que contam com sala de vacinação estarão preparados para imunizar a população. É previsto para sábado, dia 6 de maio, o Dia D da Campanha.

As doses são do tipo Trivalente, que combatem a Influenza A (H1N1 e H3N2) e a Influenza B (subtipo Brisbane).



Contato de carroceiros com resíduos é questão de saúde pública



A IMUNIZAÇÃO

De acordo com o enfermeiro, serão distribuídas 100.706 doses da vacina para os grupos prioritários (não contando com os professores e os privados de liberdade). A partir deste número, o Estado definiu, conforme Difante, que distribuirá mais 4% do total para imunizar os professores e 1,1% para pessoas privadas de liberdade e funcionários das casas prisionais. O número final de doses em Santa Maria deverá ser de 105.842 doses.