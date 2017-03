Santa Maria não tem controle nem dados sobre os carroceiros

Polêmica 15/03/2017 | 10h20 Atualizada em

Todos os dias, com tempo seco ou chuvoso, de manhã, à tardinha ou à noite, os carroceiros circulam pelas ruas de Santa Maria. A presença deles é percebida pelos motoristas, incomodados por terem que desviar das carroças no trânsito frenético da cidade ou quando se envolvem em algum acidente.



Eles também chamam a atenção dos protetores dos animais, pelo modo que tratam – bem ou mal – os seus cavalos, e por sanitaristas, pelas condições de higiene (ou falta delas) no desempenho da atividade.

Ainda, são notados por algumas pessoas sensíveis ao fato de que a atividade é a única forma de sobrevivência. Então, como explicar que um grupo, que não é tão pequeno, afinal, são cerca de 3 mil no município, segundo o Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal (Iabea), é historicamente invisível aos olhos do poder público?

A prefeitura não tem dados sobre acidentes de trânsito envolvendo carroças. Não há políticas públicas de desenvolvimento social ou de geração de trabalho e renda voltadas especificamente para essa fatia da população. Os carroceiros não estão nas estatísticas municipais e, isso, não é deste ou daquele governo. É de todos.



A partir da reportagem especial publicada na edição do último final de semana, o Diário foi às ruas ouvir a comunidade. Em pouco menos de uma hora na área central, a reportagem ouviu a opinião de seis pessoas, escolhidas de forma aleatória.



Quando perguntadas sobre o que achavam a cerca da temática dos carroceiros, favoráveis ou contrárias à permanência deles nas ruas, todas enumeraram as mesmas questões relacionadas ao assunto. O tráfego, o emprego e o bem-estar animal apareceram em todas as respostas. Os moradores também foram unânimes em apontar a quem cabe encontrar alternativas: ao poder público.

A cuidadora de idosos e feirante Joana Ribas, 58 anos, resume o que pensam os santa-marienses ouvidos pelo Diário:

– Acho que não tem que acabar com os carroceiros. Tem que impor um limite. Muitas carroças são conduzidas por menores (de 18 anos) e muitos batem nos cavalos. É o meio de sobrevivência deles, mas tem que ter regramento e fiscalização, tanto para carroceiros, quanto para os lojistas, estipulando horário para as lojas colocarem os resíduos e para os catadores recolherem, e multa para quem descumprir.



E não é apenas a população que espera essa resposta da administração municipal, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacism), Rodrigo Décimo, também:

– É prudente e necessário o encaminhamento de uma solução. São pessoas que tiram dali seu sustento. O poder público não disponibiliza para a comunidade mecanismos de dispor esses resíduos de forma adequada. No caso das empresas, a destinação desses materiais recicláveis é de responsabilidade de cada estabelecimento. Uma medida deve ser pensada, e os empresários devem participar desse processo.

O Diário tentou falar com o prefeito Jorge Pozzobom, mas ele não atendeu às ligações ao celular e não retornou, mesmo após recado deixado com a secretaria. A reportagem também solicitou entrevista com o chefe do Executivo ao superintendente de Comunicação da prefeitura, Ramiro Guimarães, que indicou o veterinário Alexandre Caetano, ouvido pela reportagem.