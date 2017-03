Santa Maria é uma cidade sem pracinhas. E as raras que resistem são armadilhas perigosas

Armadilhas à vista! 28/03/2017 | 07h00 Atualizada em

Com novos jogos e brinquedos, a tecnologia pode até instigar a maioria das crianças, mas as tradicionais pracinhas continuam sendo um dos redutos mais procurados para a diversão dos pequenos, que chegam acompanhados de pais ou responsáveis que também usufruem do local.



O que aconteceu com seis obras prometidas para Santa Maria?



Em Santa Maria, é nos fins de tarde e nos finais de semana que as visitas se intensificam. O que a cidade tem oferecido aos frequentadores, porém, são espaços precários onde o que resta é o saudosismo de quando eram ambientes aprazíveis.



Na tarde desta segunda-feira, por volta das 18h, o mecânico Alex Dorneles, 28 anos, saiu do Bairro Pinheiro Machado para trazer os filhos Arthur, 4 anos, e Marina, 5, para brincarem na área infantil da Saturnino de Brito.



– Lá por perto de casa nem sei de pracinhas, sempre trago eles aqui. A do Mallet nem tem mais nada, a dos Bombeiros tem sempre pessoas bebendo na volta. Essa ainda tem bastante brinquedo, mas é comum achar resto de comida e sujeira. Ali no escorregador, o guri rasgou uma calça, por pouco não pega nas costas – conta o mecânico se referindo à estrutura metálica, quebrada e pontiaguda, do brinquedo.



Só um dos três maiores cemitérios de Santa Maria está limpo



Atualmente, as pracinhas da região central sequer existem e refletem o abandono, a sujeira, a depredação e o descaso. Faltam banheiros no entorno da maioria delas. As que ainda resistem, beiram a armadilhas e têm livre entrada, com portões depredados e cercados arrebentados. Os equipamentos estão enferrujados, outros, em péssimo estado de funcionamento. Ao invés de areia fofa, vegetação alta.



Na última semana, na área destinada às crianças, na Praça General Osório, popular Praça do Mallet, Carlenio Menezes dos Santos, 55 anos, não tirava o olho do neto Bernardo dos Santos, 4 anos. Isso porque poucas eram as opções de brinquedos. Não havia mais balanços e, em um dos palanques que o menino tentava se equilibrar, a madeira estava apodrecida.



– Minha esposa faz tratamento no HGU e sempre ficávamos aqui. De uns tempos pra cá, chega a dar uma tristeza. Não tem mais balanço direito e está tudo pichado. É um espaço útil que virou nisso. A prefeitura não age e o povo não tem educação – lamenta o aposentado.



COMO CHEGAMOS A ESSA SITUAÇÃO?

O cenário é ainda mais preocupante já que, em dezembro de 2015, a prefeitura anunciou um investimento de R$ 297 mil. O valor contemplaria benfeitorias em 20 praças, 16 espaços públicos, incluindo 52 parques infantis (kit contendo escorregador, gangorra, balanço e gira-gira). À época, a empresa responsável foi a Empreiteira Rodrigues Ltda, de Erechim.

Os dois prazos estabelecidos, abril e maio de 2016, não foram cumpridos. Mau tempo, demora na homologação da licitação pela Caixa e falta de mão de obra também foram algumas alegações dadas pelo poder público. Contudo, em agosto do mesmo ano, o Executivo informou que o contrato seria rescindido.



SEM LUZ NO HORIZONTE

Segundo o secretário de Meio Ambiente, André Domingues, o que ficou pendente da gestão anterior terá de ser começado do zero, a partir de outra licitação. A má notícia é que não há prazos para que o lazer dos pequenos tenha garantias de segurança e infraestrutura. Ele explica que é preciso discutir junto de outras secretarias, como a de Infraestrutura e Serviços Públicos e a de Cultura, Esporte e Lazer.



– Temos que estudar o que deu errado naquela licitação e não repetirmos os mesmos erros. Mas, adiantamos que será tudo feito com transparência e com a tomada de decisão junto da comunidade.



Mesmo consertada, máquina da prefeitura de Santa Maria está parada há quase um ano e meio em oficina



Quanto à limpeza, Domingues diz que está sendo feita, com prioridade nas áreas próxima às escolas. Contudo, uma das dificuldades da pasta é a falta de equipamentos e equipes reduzidas para o serviço.



Uma alternativa que pode ser implementada é a adoção dos espaços por empresas privadas, que cuidariam e investiriam na área do município. Segundo o secretário, a Pracinha Roque Gonzales, é um dos locais que já recebeu a proposta de dois interessados em ¿adotá-la¿.

O Diário visitou 4 pracinhas da área central da cidade. Veja a situação



Pracinha do Mallet (junto à Praça General Osório, Bairro Passo D¿Areia)

Há mais grama onde deveria ter areia. Pelo chão, garrafas, vidros e muito lixo. A lixeira foi arrancada do local. Em uma das estruturas do balanço não há mais o brinquedo. Falta um pedaço da gangorra. Em julho de 2015, a praça foi revitalizada, com mutirão de limpeza e pintura por meio de uma parceria entre a 3ª Divisão do Exército (3ª DE) e secretarias municipais



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Pracinha dos Bombeiros (junto à Praça Tenente João Pedro Menna Barreto)

Das duas pracinhas que havia no local, uma virou um espaço vazio e não há mais nenhum equipamento. Na outra, ainda funcionam um escorregador, duas gangorras e três balanços. Na entrada, só há uma metade do portão e os bancos, têm madeiras quebradas.



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM



Pracinha do Caridade (junto à Praça Roque Gonzales)

A praça virou um terreno vazio e cercado no centro da cidade. O chão coberto por uma camada fina de areia também tem restos de concreto espalhados. Apesar do espaço ter portão, ele nem sempre está trancado, o que facilita a entrada de pessoas mesmo sem ter brinquedos no local.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Pracinha da Saturnino de Brito

Apesar de não ter portão e ter uma tela arrebentada, das praças centrais é a que apresenta o maior número de brinquedos. Há gangorras e alguns balanços em bom estado. Porém, também há balanços quebrados, uma roda sem assento e um escorregador com parte da estrutura metálica pontiaguda e quebrada, o que pode causar cortes nas crianças.



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM