Santa Maria começa a receber a calourada 

Eles já circulam pela cidade, mas, oficialmente, a calourada da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) começa a ser recepcionada hoje. E para receber os cerca de 3 mil novos alunos, prefeitura, órgãos de segurança e a própria federal prepararam infraestrutura, policiamento e atividades de integração.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a Casa do Estudante Universitário organizaram eventos para acolher os bixos, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) estará nos Restaurantes Universitários para tirar dúvidas dos alunos.

Já para os bixos que se reúnem na Praça Saturnino de Brito, no Centro, a prefeitura promete infraestrutura e, a Brigada Militar, segurança. A iniciativa está sendo chamada de "Calourada Segura". O local recebeu pintura, poda de árvores e reforço na iluminação.

Para as festas, haverá sete banheiros químicos e oito tonéis de lixo com capacidade de 700 litros. A praça terá ainda um posto de atendimento, com conselheiros tutelares e ambulância. As polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal, Brigada Militar e a Guarda Municipal darão suporte ao longo da semana.

Gritos do Silêncio

O projeto Gritos do Silêncio, do curso de Jornalismo da UFSM, lançou, na sexta-feira, uma campanha nas redes sociais contra o assédio e a coação nos trotes, a #TroteSemAssédio. Segundo a coordenadora do grupo, Chaiane Appelt, ¿além do abuso sexual, serão tratados abuso moral, coerção e abordagem ofensiva, comportamentos que, infelizmente, ainda são vistos nos trotes e nas festas universitárias.¿ Nos próximos dias, posts na fanpage do projeto trarão mais informações.



Programação*:

Segunda

– 12h: Espaço no RU I com show ao vivo, bancas e stands, além de distribuição de brindes

Terça

– Programação no RU II com show ao vivo, bancas e stands, além de distribuição de brindes

Quarta-feira (Dia Internacional da Mulher)

– 8h30min: Palestra sobre o dia-a-dia das mulheres empreendedoras, no Auditório do Centro de Ciências Rurais, com Márcia Barbosa (empreendedora na educação), Ivanir Pereira (microempreendedora) e Lisete Frohlich (empreendedora no esporte)

– Fim da tarde: Efêmero Café no RU I

Sexta-feira

– 14h30min: Palestra sobre Política e Empreendedorismo com Milton Seligman, no Auditório Pércio Reis (Centro de Tecnologia)

– 22h: Calouraço do DCE, com dois shows e DJ, no Centro de Eventos da UFSM. Entrada gratuita para estudantes da UFSM

Domingo

– 16h30min: Festival ao ar livre, com shows, distribuição de erva-mate e água quente, foodtrucks e outras atrações

13 a 17 de março

– Rodas de conversa sobre o histórico da Casa do Estudante II e a permanência dos calouros na CEU II

18 de março (sábado)

– Passeio pela cidade de Santa Maria (ATU, mercados, teatro, shopping, entre outros lugares), com encerramento às 23h, na Boate da União, no Centro de Eventos da UFSM, com entrada gratuita para estudantes da UFSM

*Mais informações serão divulgadas na página da Calourada no Facebook