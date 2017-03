Salas do PA Infantil seguem interditadas, e espera é grande

Santa Maria 20/03/2017 | 10h40 Atualizada em

Após uma semana da forte chuva que atingiu Santa Maria, duas salas do Pronto-Atendimento (PA) Infantil do Patronato seguem interditadas.

Os espaços foram fechados depois que houve a obstrução de uma calha, o que comprometeu a rede elétrica. Ainda não há previsão para que as salas sejam liberadas.

Segundo a superintendente da Secretaria de Saúde, Liliane Mello, os casos em que as crianças necessitem permanecer em observação, como tomar soro, por exemplo, devem ser encaminhados diretamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), junto à Casa de Saúde, no Bairro Perpétuo Socorro. Os demais casos de urgência e emergência continuam sendo atendidos no PA Infantil do Patronato.

Na noite de domingo, o avô de uma garotinha de 2 anos procurou o jornal para reclamar da demora no atendimento.

– Estou aqui desde as 16h (eram 20h30min e ele ainda esperava por atendimento), fizeram a triagem e ainda não nos atenderam. Eu cheguei a pensar que tem só um médico atendendo porque todos aqui na espera reclamam da demora. As crianças que estão aqui estão doentes, algumas ficam agitadas, é muito ruim ter de ficar esperando todo esse tempo _ relatou Ismar Godinho, 66 anos, aposentado.



O Diário foi ao PA do Patronato e constatou que a fila de espera era grande por volta das 20h30min deste domingo.