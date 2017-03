Saiba quem é o vendedor de mapas que oferece aos clientes territórios que nunca conheceu

Bairros Centro, Nonoai e Medianeira 30/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Se pudesse escolher um lugar para conhecer, Luis Massoco Siqueira gostaria de ver, bem de pertinho, a imponência cercada de mistérios que as pirâmides do Egito resguardam. Talvez porque, assim como aquela civilização que acreditava que seus faraós viveriam para sempre, seu Luis também mantém viva uma obsoleta profissão.



Ele é vendedor de mapas e passa os dias em frente a um mercado e ao lado de uma agência bancária, na Avenida Medianeira. Ali, no limite de três bairros: Centro, Medianeira e Nonoai, oferece territórios do mundo todo que, cartografados, cabem em pouco mais de um metro de papel.

Aos 60 anos, 40 na mesma atividade, não usufrui da mesma fartura de vendas como nos tempos que visitava escolas, bibliotecas e "repartições públicas". A tecnologia virou concorrente e, a saúde já não é mais a mesma. Nos últimos quatro anos, foram dois casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Mesmo com o que ele denomina "rápidas falhas de memória", se enche de orgulho ao contar que segue trabalhando e que, com este ofício, sustentou os dois filhos, tem casa e carro próprios.



Aliás, em tempos em que os GPS estão em qualquer telefone celular, ele ainda diz vender até 10 mapas por dia. Cada exemplar custa de R$ 15 a R$ 20. Para o vendedor, o negócio extrapola um mero valor de compra:









– Hoje, tomara Deus as pessoas darem bom dia. O ser humano está cada vez mais frio e, com a internet, passam sem tempo e só apertando botões sem olhar na cara da gente. Por isso, o mapa é diferente. Quem procura quer dar para um filho ou vai viajar a turismo. E vendo para muito "doutor", sabia? Aí não é só o mapa, é uma conversa que acontece. Muitos voltam para contar como foi e surgem amizades e conhecimento.



Tem mapa do Estado, do Brasil e o mais procurado, o mapa-múndi. O do município, seu Luis lamenta por não encontrar mais há anos.

A rua é a escola da vida

Foi a convite de um amigo que o vendedor partiu de Santa Maria para São Paulo, décadas atrás. As vendas começaram na capital e depois seguiram por diversas cidades do interior do mesmo estado. Em seguida, as andanças também o permitiram conhecer boa parte do Brasil: Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco. Viagens a barco pelo Rio Amazonas estão entre suas melhores lembranças. A saudade da família e dos amigos foi motivo da volta ao Coração do Rio Grande.

– Tudo o que sei hoje é por causa dos mapas. Aí tem o mundo todo. Não estudei muito e minha escola foi a rua, esse monte de gente que conheci – revela o vendedor.



Fora do país, já esteve no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Em sua pacata rotina, vendendo lugares que nunca conheceu, aponta para cada território onde as linhas geográficas e a imaginação não têm fronteiras.

– Fico pensando: como será o Canadá, diz que tem um rio, a coisa mais linda. Ou o que está acontecendo com algumas pessoas lá na África. Aquilo lá é uma tristeza, uns ainda morrem de sede – comenta seu Luis, debruçado sobre um mapa, ignorando as buzinas e trânsito que se intensifica na avenida, por volta do meio-dia, em uma sexta-feira qualquer.

