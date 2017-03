Saiba quais são as principais doenças do aparelho respiratório e como evitá-las

Série de reportagem 18/03/2017 | 10h19 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Arcéli Ramos, 22 anos, teve uma crise forte de asma há três anos e hoje usa bombinha spray para respirar melhor Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Tosse constante, chiado no peito e faltas de ar intensas, estes são apenas alguns sintomas que pessoas com doenças do sistema respiratório enfrentam. Na sequência da série de reportagem sobre as enfermidades que mais vitimaram moradores de Santa Maria em 2016, as doenças do aparelho respiratório aparecem em terceiro lugar, com 249 óbitos.

Segundo o pneumologista Gustavo Michel, qualquer pessoa que perceba dificuldade ao respirar deve procurar um especialista. Caso o paciente receba diagnóstico positivo para enfermidades do aparelho respiratório, Michel destaca a importância de seguir com o acompanhamento médico e de fazer o tratamento como prescrito pelo profissional da área. Leia mais sobre possíveis causas, os tratamentos, as doenças e como evitá-las.

Conheça as outras reportagens da série:

Veja os principais sintomas e como evitar complicações do sistema circulatório



Conheça os possíveis sintomas de câncer e os principais tratamentos