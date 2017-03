Saiba mais sobre as casas, centros e programas de apoio às pessoas em tratamento do câncer

Série de reportagem 11/03/2017 | 11h50 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O pequeno Yudi Tairã, 9 anos, mora em Uruguaiana e se hospeda no Centro de Apoio à Criança com Câncer quando vem para Santa Maria fazer seu tratamento

Ser diagnosticado com uma doença em que é preciso passar por um tratamento longo e agressivo afeta o psicológico de uma pessoa, assim como a estrutura familiar, principalmente na parte das finanças. Com o objetivo de apoiar pacientes que têm condições limitadas, em Santa Maria foram criadas casas, centros e programas de apoio.

O Centro de Apoio à Criança com Câncer (CACC) completa 21 anos no próximo dia 19 e atende, preferencialmente, pessoas que vem a Santa Maria para fazer tratamento. No local podem se hospedar crianças e adolescentes de zero a 21 anos e um acompanhante por paciente. O CACC também disponibiliza serviço de pedagogia, enfermagem e psicologia aos atendidos.

O pequeno Yudi Tairã Gomes Ferreira, 9 anos, foi diagnosticado com câncer nos rins e está em tratamento há seis meses. Quando vem à cidade para o tratamento no Hospital Universitário (Husm), ele fica no CACC, segundo a madrasta dele, a dona de casa Terezinha Ilha, 40 anos. Ela diz que no local eles recebem todo o apoio necessário.

O aposentado Paulo Roberto está em tratamento de câncer pulmonar há oito meses e, mesmo sendo morador de Santa Maria, frequente às reuniões do grupo de apoio da Casa Maria Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Outro local que hospeda pacientes e familiares é a Casa Maria, que completa três anos no dia 28 de março. Segundo a assistente social da Casa, Cristina Lago, toda pessoa com câncer que possui necessidade de apoio, pode recorrer à instituição, que não tem limite de faixa etária. Moradores de Santa Maria não se hospedam na Casa Maria, mas participam do grupo de apoio, que faz os encontros todas as terças-feiras, a partir das 14h.

É o caso do aposentado Paulo Roberto Duarte, 65 anos, que há oito meses está em tratamento de câncer pulmonar. Ele comenta que foi na Casa Maria que ¿encontrei meu chão depois do diagnóstico¿. Duarte vai aos encontros com a esposa, a também aposentada Núbia Sattes, 60 anos.

O Centro de Convivência Turma do Ique oferece biblioteca, cantinho do artesanato e recreação às crianças e adolescentes em tratamento Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Já a Turma do Ique é um programa, que atua em um Centro de Convivência ao lado do Husm. Conforme a coordenadora do programa, doutora Virginia Coser, a Turma do Ique é uma extensão do Hospital Universitário e presta apoio nos atendimentos ambulatoriais de crianças e adolescentes de zero a 21 anos. Virginia explica que os pacientes recebem café da manhã no Centro de Convivência e podem usufruir do espaço que é equipado com biblioteca, recreação e o cantinho do artesanato.

As três entidades aceitam doações, de verba ou materiais, para seguir com seus trabalhos. Interessados em ajudar podem contatar o CACC pelo telefone (55) 3226-4949, a Casa Maria pelo (55) 3311-7077 e a Turma do Ique pelo (55) 3213-1872.