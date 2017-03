Saiba como aplicativo da UFSM ajuda no dia a dia de alunos e servidores

Tudo em um clique 11/03/2017 | 14h16 Atualizada em

A aula atrasou, você acabou de perder o ônibus que costuma tomar diariamente e não sabe o horário da próxima linha. O almoço se aproxima e você está curioso para saber o cardápio. Essas são situações frequentes para alunos e servidores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Para facilitar a rotina do público vinculado à universidade e promover tecnologia, é que o Centro de Processamento de Dados CPD) da universidade criou o UFSM Digital. O primeiro aplicativo institucional da UFSM está ativo há seis meses e não para de ganhar usuários.

Já são cerca de 12 mil pessoas que têm na ponta dos dedos acesso ao Restaurante Universitário (RU), – do cardápio a quantidade calorias por alimento –, saldo e agendamento das refeições, renovações de livros na Biblioteca Central, notas e faltas do semestre atual, horários de transporte coletivo e até a visualização prévia do ponto eletrônico, para servidores.

A partir da esq.: o bolsita do CPD, Emilio Hoffmann de Oliveira, o diretor Gustavo Chiapinotto da Silva, o analista de TI Douglas Pasqualin,a diretora da Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marisa Munaretto Amaral e o analista de TI, Marcius da Silva da Fonseca) Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

A iniciativa conta com uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) e integra o projeto de mesmo nome da instituição, que prevê usar tecnologia para questões práticas. Exemplo disso são os painéis digitais, a melhoria dos portais e o acesso ao wifi que conecta instituições em qualquer parte do mundo (Eduroan).

O aplicativo foi publicado na Play Store dia 30 de agosto do ano passado. Contudo, o lançamento "oficial" ocorreu em 27 de setembro, conforme publicado no site da UFSM.

– Quando lançamos já tinha mais de 3 mil downloads em virtude que tinha espalhado a notícia. Um foi avisando o outro. Eu esperava que as pessoas fossem utilizar e que gostariam do resultado final, porém não esperava que o sucesso e repercussão positivos fossem tantos. Isso para mim é o melhor e maior reconhecimento – conta Douglas Pasqualin, analista de Tecnologia da Informação (TI) que "concebeu" o aplicativo.

Segundo Pasqualeti, a média de avaliação dos usuários é de 4.9. (a nota máxima é 5). Ele também salienta que houve muita pesquisa antes de iniciar o desenvolvimento para verificar quais eram as principais tendências e melhores práticas utilizadas. O colega Marcius da Silva Fonseca, também analista de TI, foi que deu "a cara" ao app, desenvolvendo as interfaces.

Aplicativo deve receber atualizações

O diretor do CPD, Gustavo Chiapionotto da Silva, acrescenta que a contante troca de experiência com outras universidades e a participação em eventos como o Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação (WTIC), contribuíram para que o UFSM Digital tivesse as funcionalidades que disponibiliza e fosse pró-ativo nas demandas:

– Geralmente nos ligam (para o CPD)para resolver problemas. O aplicativo veio para trazer mudanças e é feito para comunidade e pela comunidade, pois todo dia recebemos sugestões.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Desde o lançamento, o UFSM Digital já passou por vários aperfeiçoamentos e deve seguir. Uma das propostas é criar um sistema de chamada online para os professores. A tecnologia está disponível para android e o download é gratuito na Play Store.