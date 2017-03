Saiba como ajudar as vítimas de alagamentos em Santa Maria

Chuva forte 12/03/2017 | 19h34 Atualizada em

A forte chuva que atingiu Santa Maria na madrugada deste domingo provocou grandes estragos em ruas e casas da cidade. Muitos dos moradores que viveram uma madrugada tomada por medo, lama e chuva, tiveram todos seus bens materiais levados pela água.

Chuva forte causa alagamentos em Santa Maria



Para ajudar as vítimas dos alagamentos, a Secretaria de Desenvolvimento Social já organizou o recebimento de donativos. As principais necessidades no momento são alimentos, roupas, colchões e cobertores.

Em uma noite, choveu quase todo o esperado para o mês em Santa Maria



As doações podem ser entregues no Centro Desportivo Municipal (CDM), localizado na Rua Appel, nº 798 a partir desta segunda-feira, das 7h30min até às 20h.