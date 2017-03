Sábado também é dia de doar sangue em Santa Maria

Saúde e solidariedade 18/03/2017 | 17h36 Atualizada em

A partir da esquerda: Ana Lúcia da Silva Nejahr, 27 anos, Maurício Portella dos Santos, 26 anos, Pâmela Saraiva, 26 anos e André Neujahr, 27 anos

Para atender a demanda do Hemocentro Regional de Santa Maria é preciso de pelo menos 40 doadores por dia, segundo informado pela médica hematologista Raquel Salles. A maioria das coletas são enviadas para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e hospitais de diversos municípios da região.

Além do atendimento de segunda a sexta, das 8h às 14h, sem fechar o meio-dia, o Hemocentro tem aberto no terceiro sábado de cada mês, para flexibilizar o horário de quem não pode ir ao local durante a semana.

Foi por esse motivo que integrantes do Motogrupo Pantera Negra reservaram um tempo especial na manhã de sábado. André Naujahr, 27 anos, trouxe a irmã e a namorada para o gesto de solidariedade:

– Sempre fizemos algo no fim de semana, que é quando todo mundo pode. Como eu já era doador, convidei o pessoal– explica o motociclista.

André Neujahr, 27 anos, já é doador e levou a irmã e a namorada para doarem pela primeira vez

O presidente do Pantera Negra, Maurício Portella Santos, 27 anos, adianta:

– Somos envolvidos em ações sociais como Campanha do Agasalho, de Natal. Agora, queremos trazer mais gente, fazer uma campanha para doação de sangue, pois são vários motociclistas que temos contato em um grupos no WhatsApp.

Na última semana, sobretudo, por meio de ações e parcerias com instituições de ensino da cidade, vários calouros foram até o Hemocentro para doar sangue. A iniciativa contribui significativamente para repor os estoques, chegando a 60 doadores por dia.



Contudo, a médica Raquel explica que o número é muito oscilante e a necessidade de reposição de bolsas de sangue de todos os tipos bem como pessoas que esperam pelas doações são constantes.

O número de doadores de plaquetas é ainda menor do que doadores de sangue, já que os voluntários são submetidos a testes mais específicos, e o procedimento é mais demorado (a coleta dura cerca de 90 minutos). Além disso, há uma preocupação quanto à validade, pois as plaquetas têm vida útil de cinco dias, enquanto a do sangue é de 30 dias.

– Estamos, em geral, abrindo no terceiro sábado do mês e tentando melhorar a captação para melhorar os estoques, além de campanhas com escolas, empresas e com a universidade. Tudo para incentivarmos a doação – enfatiza Raquel.

O que é preciso para ser um doador?

- Estar em boas condições de saúde

- Levar documento oficial de identidade com foto

- Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização de pais ou responsáveis legais

- Pesar 50 quilos ou mais

- Não estar em jejum

- Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Alguns impedimentos temporários

- Gripe ou febre

- Gravidez

- 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

- Ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses

Impedimentos definitivos

- Doença de Chagas ou malária

- Hepatite após os 10 anos de idade

- Ser portador dos vírus HIV (Aids), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B) e HTLV

- Uso de drogas injetáveis

Hemocentro Regional

Quando – De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. E o terceiro sábado de cada mês

Onde – Alameda Santiago do Chile, 35, perto do Fórum

Telefone – (55) 3221-5262