Sábado Solidário arrecada alimentos para 330 ONGs 

Doação 11/03/2017 | 10h45 Atualizada em

Neste sábado, 11, três lojas de Santa Maria irão arrecadar alimentos não perecíveis durante todo o dia. Voluntários vão receber doações nos mercados Big, Nacional e Maxxi.



A ação acontece desde 2008, uma vez a cada mês. A iniciativa é promovida pela Rede Walmart, em parceira com o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.



Em 2016, foram arrecadados mais de 22 mil toneladas de alimentos doados para 330 ONGS, cadastradas no Banco de Alimentos, entre elas creches, asilos e escolas.

Confira os postos de coleta em Santa Maria:

Big: Avenida Fernando Ferrari, 1483

Nacional: Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1321

Maxxi: Avenida Hélvio Basso, 1248