Reunião deve definir ações para evitar alagamentos em Santa Maria

Melhor prevenir 12/03/2017

O prefeito Jorge Pozzobom disse ao Diário que, nesta segunda-feira, a partir das 8h, o Núcleo de Análise e Prevenção de Áreas de Risco do Munícipio vai se reunir para planejar ações emergenciais para evitar novos alagamentos.

O objetivo é mapear os pontos mais críticos, com o apoio de cursos da Universidade Federal de Santa Maria e órgãos de engenharia, solucionar os problemas desses locais.

– É necessário que façamos um planejamento técnico completo. Não adianta fazer pequenas ações. Tem de ser algo eficiente, para acabar com esses problemas. Prevíamos oito pontos graves, porém, temos informações de novos locais atingidos. É muito ruim a irresponsabilidade do município lá atrás. Não sei se vou conseguir resolver tudo de uma só vez, mas vamos fazer – prometeu.

O vice-prefeito, Sérgio Cechin, ressalta a importância da avaliação técnica para iniciar os trabalhos.

– Sabemos que 80% dos alagamentos decorrem do assoreamento dos leitos, principalmente ao longo do Arroio Cadena e do Rio Vacacaí-Mirim. Há mais de 30 anos, essas regiões não recebem atenção. Precisamos de macroações para minimizar os impactos de novos alagamentos – afirma Cechin.