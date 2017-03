Retomadas as obras da usina termelétrica em São Sepé

Região 22/03/2017 | 14h01 Atualizada em

O fim do impasse entre a Facimon Engenharia e os funcionários responsáveis pela construção da Usina Termelétrica São Sepé fez com que as obras fossem retomadas no município. A paralisação ocorreu no início do mês, após alguns dias de atraso nos pagamentos dos salários por parte da empreiteira paulista.



Operários trabalham na construção da usina, que deve gerar energia a partir de 2018 com a queima da casca de arroz Foto: Zoom Produções / Divulgação

A empresa Enerbio, responsável técnica do empreendimento, publicou na sua página do Facebook uma nota de esclarecimento sobre o caso. Segundo a empresa, desde o dia 13 a situação foi normalizada, logo após uma reunião entre os investidores e representantes da empreiteira.

Os cerca de 40 funcionários que executam a obra da usina termelétrica de São Sepé haviam paralisado as atividades no dia 10 deste mês, após não receberem os salários de fevereiro. Na ocasião, a direção da Facimon confirmou o atraso, que ocorreu devido a dificuldades financeiras provocadas pelos muitos dias de chuva entre agosto do ano passado e março deste ano. Essa situação prejudicou os serviços e elevou os custos previstos para a obra.

Investimento supera R$ 45 milhões

Até o momento, cerca de 35% dos serviços n usina está concluída. A construção deve levar mais quatro meses.

A termelétrica deve custar entre R$ 45 milhões e R$ 48 milhões. O investimento pertence à Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral).

O empreendimento está sendo erguido em uma área de nove hectares próximo da RS-149, distante dois quilômetros de uma subestação de energia elétrica da RGE Sul. A termelétrica terá capacidade de geração de oito megawatts de energia, o que é suficiente para abastecer uma cidade com 25 mil habitantes. Ela vai operar com 70 mil toneladas de casca de arroz por mês fornecidas por nove empresas de oito municípios da região. O começo das operações está previsto para 2018.

