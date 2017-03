Regras para o uso do Centro de Convenções da UFSM são debatidas em reunião

Ensino Superior 25/03/2017 | 14h32 Atualizada em

A data de inauguração já está marcada, mas ainda há mais perguntas do que respostas sobre o funcionamento do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nessa sexta-feira, uma reunião entre a instituição, produtores culturais e donos de empresas de formaturas debateu questionamentos que ajudarão na elaboração do regimento do espaço pela comissão responsável pelo gerenciamento do local. O teatro conta com 6,8 mil metros quadrados de área e 1.177 lugares.



_ O que queremos, com esse espaço, é fazer formaturas de forma protocolar, solenidades que contarão com a presença do reitor e entrega de diplomas. Com isso, a universidade chama para si a responsabilidade do último ato solene que envolve o acadêmico e possibilita que seja feito dentro da instituição _ explica o professor Rudiney Soares Pereira, diretor do Centro de Convenções.

A abertura oficial do espaço, que começou a ser construído em 2008, está marcada para 28 de abril e contará com um show de abertura com a dupla Kleiton e Kledir. Mas, até lá, ainda há muito a resolver. Inclusive o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), que já passou por diferentes processos de adequação e está, conforme a instituição, em fase de finalização. Além disso, cada evento deverá contar com a presença de 18 brigadistas.

Durante o encontro de ontem, a segurança foi um dos temas abordados, assim como a agenda das formaturas. Estudantes e responsáveis por produtoras de eventos questionaram quais serão os critérios para a escolha das datas para cada curso e como ficam coisas como sonorização, iluminação, decoração.

_ Nossa reunião hoje foi para levantar demandas sobre o gerenciamento do espaço. Ainda não sabemos responder como serão as solenidades, só que serão eventos inclusivos, igualitários e dos quais todos poderão participar. Muitas dessas dúvidas serão respondidas quando o regimento for aprovado no Conselho Universitário, o que deve ocorrer ainda no primeiro semestre _ diz Pereira.

A agenda das formaturas será construída pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), em parceria com as coordenações dos cursos. Não está descartada a possibilidade de que cursos com menor número de formandos sejam reunidos para que o público participe das solenidades. Todas as decisões relacionadas a datas, garante o professor, serão tomadas levando a igualdade de oportunidades como critério fundamental.

_ Hoje, os eventos ocorrem em datas muito diferentes, em diferentes lugares. Nossa intenção é concentrar tudo, mas ainda não sabemos se haverá mais de um evento por semana, mas é possível que sim _ acrescenta o diretor.

Gustavo Camponogara, dono da Ensaio Formaturas, perguntou, durante o encontro, como seria o reagendamento das solenidades em caso de greve na instituição:

_ Se houver uma paralisação, como já ocorreu em outras instituições que seguem esse modelo, como a universidade vai reorganizar o calendário? O formando sempre contrata, com bastante antecedência, as bandas, o hotel, o cabeleireiro, o bufê. Tudo isso precisará ser reagendado? Para nós, é um novo modelo de negócio que se desenha, mas ainda há muitas questões a serem sanadas.

EQUIPE PRÓPRIA

O diretor do centro disse que a instituição terá funcionários, concursados ou não, que garantirão que o espaço funcione sem interrupções, o que não permitiria que greves impactassem na realização dos eventos e nem demandassem reagendamentos.

Ainda sobre as solenidades, a UFSM garantiu aquelas que já estão marcadas (há contratos estabelecidos com as empresas e os clubes até 2021) serão mantidas nos formatos e locais programados.

Outros eventos, como shows, congressos e peças teatrais, com cobrança de ingressos, também poderão ser realizados no Centro de Convenções, mas o modelo ainda não está definido. Provavelmente, será necessária a realização de editais e licitações. Os espaços disponíveis, para café e outros tipos de comércio, também deverão ser ocupados, mediante licitação com ampla concorrência.