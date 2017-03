Reforço no policiamento garantiu Carnaval mais tranquilo na região

Segurança 03/03/2017 | 10h01 Atualizada em

O feriadão de Carnaval foi de relativa tranquilidade na região em relação a ocorrências policiais. Conforme dados divulgados pelo 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar, responsável pelo policiamento em Santa Maria e em outros 18 municípios da região, foram apenas 134 ocorrências nas quatro noites da festa mais popular do país.

Se esse número for dividido pelo número de cidades e de dias, são duas ocorrências por município em cada um dos quatro dias de Carnaval. Para se ter uma ideia, até ontem, em Santa Maria, a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) já havia recebido 4.113 boletins de ocorrência, o que dá uma média de 68 diariamente.

Os crimes mais graves que aconteceram foram três homicídios, dois em Santa Maria e um em Júlio de Castilhos. No entanto, para o comandante do 1º RPMon, tenente-coronel Erivelto Hernandes, as mortes não tiveram nada a ver com o Carnaval. Fora isso, foram três casos de roubo e dois de lesão corporal. As demais ocorrências, de acordo com o comandante, são de casos como perda de documentos, injúria e outros crimes que não tenham o emprego de violência.

Reforço no policiamento



Hernandes comemora a baixa estatística e atribui a tranquilidade à presença da polícia, principalmente em cidades que tiveram festas que reuniram uma quantidade maior de pessoas, como Santa Maria, Restinga Seca, Formigueiro, São Sepé e São Pedro do Sul. De acordo com o comandante, foram várias medidas que possibilitaram que cerca de 100 policiais fossem empregados a cada noite de folia. Houve um acréscimo de 700 horas extras, o remanejamento de policiais da área administrativa para atuar nas ruas e também a implementação de 30 alunos da Escola de Formação de Sargentos (Esfas).



– Foi um conjunto de fatores que possibilitou com que pudéssemos atender a esses locais. A principal delas foi a economia de horas extras que fizemos no mês, porque sabíamos que teríamos o Carnaval. Na quinta (dia 23), recebemos mais 700 horas. Tivemos o retorno de 10 policiais da Operação Golfinho. O expediente administrativo foi reduzido. Enfim, empregados a totalidade do nosso efetivo, adequando a nossa escala diária, para que também não fosse afetado o policiamento no dia a dia – explica Hernandes.

Ao todo, durante as quatro noites de Carnaval, cerca de 2,3 mil pessoas foram abordadas nas barreiras realizadas próximas dos clubes em Santa Maria e nos locais das festas em Restinga Seca, Formigueiro, São Sepé e São Pedro do Sul. O principal objetivo era identificar pessoas que tinham outra intenção que não fosse a diversão.

– É abordando que se previne o crime. Tem sido uma temática do nosso policiamento, que é preventivo. Com isso, antevemos ou impossibilitamos o cometimento de qualquer ação delituosa. Além disso, a nossa presença já inibe a ação de algum indivíduo que sai com a intenção de cometer algum crime. Principalmente em Santa Maria, colocamos o nosso efetivo para evitar os roubos a pedestres nas entradas e saídas dos clubes, assim como o furto e o arrombamento de veículos. O nosso planejamento atendeu a todas as expectativas na execução – comemora o comandante.

Os números da BM no Carnaval

- Detenções: 37

- Termos circunstanciados: 15

- Foragido recapturado: 2

- Armas de fogo apreendidas: 3

- Pessoas abordadas: 2.293

- Veículos fiscalizados: 957

- Estabelecimentos fiscalizados: 125

- Veículos autuados: 43

- Veículos recolhidos: 19