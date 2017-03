Quatro são flagrados traficando drogas em Santa Maria

Criminalidade 22/03/2017 | 10h07 Atualizada em

Quatro jovens foram presos na terça-feira, em Santa Maria, por tráfico de drogas. Os casos aconteceram no bairro KM 3, no Alto da Boa Vista e na BR-158.

Por volta do meio-dia, policiais flagraram dois jovens, de 21 anos, em uma motocicleta próximo à entrada do bairro São José, no KM 3. De acordo com o boletim de ocorrência, a Brigada Militar (BM) encontrou maconha e crack com o o carona da motocicleta. Ele revelou aos policiais que escondia mais drogas em sua casa, na Vila Maringá. O outro rapaz que pilotava a moto negou ter conhecimento sobre as drogas. Cerca de 870 gramas de maconha, 58 gramas de crack e 31 gramas de cocaína foram apreendidos.

Já no final da noite, por volta das 22h, no Alto da Boa Vista, a BM se deslocou até o local que seria um ponto de tráfico, informado por um usuário de drogas. Na casa, foi encontrado um jovem de 24 anos. Foram apreendidos 209 gramas de maconha, 26 gramas de crack e 9 gramas de cocaína.

O último caso da noite aconteceu por volta das 23h, no km 352 da BR-158. Em uma patrulhamento de rotina na rodovia, um carro foi abordado para revistamento. No veículo, conduzido por um jovem de 27 anos, foi encontrado 153 gramas de maconha e moeda uruguaias. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava suspensa. O carro foi removido pelo guincho.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro foram encaminhados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.