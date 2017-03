Quatro dias de festa ao estilo cigano em São Sepé

Tradição 04/03/2017 | 12h01 Atualizada em

Contando com as ¿prévias¿ são praticamente quatro dias completos de festa. Some a isto cerca de 3 mil litros de chope, 2 mil quilos de carne, decoração a rigor e música ao vivo.

O que para muitos pode parecer um tanto estranho, é só mais uma festa de casamento cigano para este grupo de ¿apenas¿ 200 famílias. O evento que ocorre desde a última quinta-feira no Clube Iguaçu, em São Sepé, é marcado por peculiaridades e repleto de tradição.

Para reunir as 200 famílias convidadas, festa é realizada em um clube. Alguns convidados estão hospedados em barracas Foto: Leadro Ineu / O Sepeense

Foi quase por acidente que as famílias de Fabinho e Janara Aristides vieram parar em São Sepé. Era tempo de preparativos para a celebração e a expectativa era encontrar na região de Santa Maria (onde a noiva reside) um lugar que pudesse abrigar um evento que, não raramente, chega aos 800 convidados.

Bastou uma visita ao clube para a decisão.E quem vê circulando pela cidade carros e caminhonetes considerados de luxo mal imagina o perfil dos convidados. De convívio alegre e despretensioso, os ciganos querem na verdade é manter uma tradição de séculos. Aqui tudo é respeitado segundo os antepassados.

A mãe do noivo, Andrea, comenta que atualmente há menos exigências, mas a cultura segue sendo cumprida geração após geração. Dessa forma, bastou a troca de olhares do jovem casal para que as famílias marcassem uma reunião.

– Vai toda a família demonstrar o interesse do rapaz pela garota – conta o noivo, que só completa os 15 anos no final do mês.

Depois do encontro, é a família da menina (que precisa ter pelo menos 15 anos), que autoriza a união.

– Após tudo estar acertado, o casal precisa de um tempo para se conhecer melhor, conviver a dois etc. Só depois é que vem a festa para celebrar o casamento – diz a mãe do jovem.

Os jovens noivos, Fabinho, que completa 15 anos este mês, e Janara, 15, posam para o álbum de fotos do casamento Foto: Reprodução / Facebook

A festa é marcada por momentos diferentes. Na quinta-feira, a ocasião foi oferecida aos convidados e, só na sexta-feira, ocorreu, efetivamente, o casamento.

– A gente está acostumada a este tipo de evento, até mesmo porque nos conhecemos durante um casamento no Uruguai –revela o rapaz.

A maioria dos convidados preferiu usar como abrigo barracas montadas no próprio clube, mas ainda há ¿estrangeiros¿ alojados em hotéis da cidade. Já a música ao vivo tem o tom daquele povo: são três bandas vindas do Uruguai. E para mobilizar toda essa gente, a tecnologia também faz seu serviço. As festas são organizadas por famílias inteiras que ficam responsáveis de comunicar amigos e parentes. Tudo, é claro, com uma ajudinha de aplicativos como o WhatsApp.

Além da peculiaridade do evento, o casamento cigano ainda deixa marcas na cidade. Segundo uma das organizadoras, o propósito é que o máximo possível de produtos e serviços seja contratado no próprio local da festa a exemplo do som, da empresa Scorpions Sonorizações, e da produção de foto e vídeo, da Mais Brasil Produtora. A festa deve durar até a madrugada deste domingo.

* Bruno Garcia e Leandro Ineu/Jornal O Sepeense