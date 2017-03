Projetos de ex-vereador para melhorar situação dos carroceiros foram engavetados

Polêmica 15/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Legislativo já provocou o Executivo a dar o primeiro passo em direção a uma solução para a problemática dos carroceiros pelo menos duas vezes.



O ex-vereador Cezar Augusto Gehm, atual assessor especial do Instituto de Planejamento (Iplan), apresentou, em 2015, um projeto-sugestão para que a prefeitura substituísse gradualmente as carroças de papeleiros por carrinhos elétricos.

Os vereadores não podem apresentar projeto de lei que gerem gastos ao município. Gehm foi buscar a ideia do projeto, chamado de Cavalo de Lata, em Santa Cruz do Sul, onde um engenheiro desenvolveu um protótipo, testado pelo então vereador.

O carrinho elétrico teria capacidade para levar até uma tonelada de lixo reciclável e já era usado por catadores em cidades como Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, Foz do Iguaçu (PR), Lages (SC) e Salvador (BA).





A intenção do vereador era evitar que catadores tivessem de puxar carrinhos pesados e também os maus-tratos aos cavalos usados para puxar carroças. Mas, o projeto não prosperou na prefeitura, que poderia levá-lo adiante ou não.

Um dos problemas foi a viabilidade financeira, cada carrinho custa atualmente cerca de R$ 50 mil. Além disso, o modelo teria de ser adaptado de quatro para três rodas para atender às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No final do mandato, em 2016, o ex-vereador apresentou outro projeto-sugestão sobre o tema, que tratava da redução gradual, em até oito anos, da circulação de carroças de tração animal nas ruas. Esse projeto também não evoluiu no Executivo.



– Pelo Código de Posturas do município, toda carroça tem que ter licença para circular e ser emplacada. O carroceiro tem que ter noções de trânsito. O que vemos hoje são carroças conduzidas, muitas vezes, por crianças, paradas na rua, bloqueando o trânsito; cavalos em condições precárias fisicamente. Não se admite mais carroças no centro da cidade, mas existem milhares de pessoas que sobrevivem dos resíduos recicláveis. Não adianta retirar se não der condições de sustentabilidade para estas pessoas. É um processo difícil, oneroso, mas que tem que começar – argumenta Gehm.

A alternativa para construção dos carrinhos poderia estar em parcerias público-privadas.