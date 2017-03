Projeto "Tô na Praça" terá segunda edição em Faxinal do Soturno

Região 23/03/2017 | 09h32 Atualizada em

A segunda edição do projeto "Tô na Praça", organizado pela prefeitura de Faxinal do Soturno, ocorrerá no próximo domingo, na Praça Vicente Pallotti. O evento será em homenagem às mulheres e tem início previsto para as 16h.



Foto: Eloisa Uliana / Prefeitura de Faxinal do Soturno/Divulgação

O objetivo do "Tô na Praça" é ser um momento de encontro das famílias faxinalenses, além de oportunizar um espaço para os artistas locais mostrarem seus talentos e suas produções.



No domingo, estarão cantando na praça os artistas Daiara Lima, Bruna Espig, Douglas Mazardo e Esther Lopes, com o professor Diogo Baggio (do projeto Musicando, do Cras). Durante a tarde, também haverá aulão do Projeto Mixturado, com a professora Taís Meneghetti, e homenagem às mulheres a cargo do grupo da 3ª idade Arco-Íris.

Outra novidade desta edição é o Brique do Tô na Praça. Nesta primeira edição, o Brique será temático "Coisas de Mulher". No espaço, serão comercializados peças de roupas, calçados, acessórios e outros produtos. A renda arrecadada com as vendas será revertida para a Apae de Faxinal do Soturno.

Assim como na primeira edição, haverá brinquedos para as crianças e erva-mate e água quente para os participantes. As ruas laterais à praça terão o trânsito interrompido para dar maior segurança às pessoas que forem ao evento. As agroindústrias e os artesãos do município também estarão expondo e comercializando seus produtos.



*Colaborou Eloisa Uliana, da Prefeitura de Faxinal do Soturno