Professores poderão ser vacinados contra a gripe gratuitamente

Saúde pública 24/03/2017 | 17h04 Atualizada em

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano terá uma novidade: os professores da rede pública e privada estão inclusos no grupo prioritário e receberão a dose gratuitamente. A novidade foi anunciada na manhã desta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa com João Gabbardo, secretário estadual de Saúde.

Foto: João Vilnei / Divulgação

A vacinação começa no próximo dia 10. A campanha, que se iniciaria em maio, foi antecipada por causa do alto índice de mortes por gripe durante o inverno, na Europa.

Primeiramente, profissionais da área de saúde serão os primeiros a serem imunizados. Além deles, fazem parte do grupo prioritário indígenas, crianças (com idade entre seis meses e cinco anos), gestantes ou mulheres em até 45 dias após o parto, idosos (a partir de 60 anos), doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade e funcionários de presídios.

Outra novidade deste ano é que, a meta das pessoas do grupo prioritário a serem vacinadas subiu de 80% para 90% da população. O Estado vai receber as doses gradualmente.

– Eu queria pedir que as pessoas não corressem, todas e ao mesmo tempo, para as unidades de saúde. A gente vai receber 25% das doses agora e então teremos que fazer isso (a vacinação) gradativamente. Vai ter vacina para todos: todas as pessoas que estão no grupo de risco e de maior vulnerabilidade vão receber a vacina no cronograma que dura em média de 8 semanas – disse o secretário, na coletiva de imprensa.

O Dia D, o sábado em que as unidades de saúde funcionam para a imunização, será dia 6 de maio. A campanha se encerra no dia 26 de maio.O Estado vai receber 4.028.900 doses, que chegarão a partir de 4 de abril em sete lotes semanais, alcançando a totalidade em 9 de maio. Em Santa Maria, a prefeitura estima receber mais de 105 mil doses.