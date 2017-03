Professores estaduais suspendem a greve

Ensino 31/03/2017 | 17h50 Atualizada em

Em assembleia estadual organizada pelo Cpers Sindicato nesta sexta-feira, em Porto Alegre, os professores estaduais decidiram suspender a greve. Em Santa Maria, na última segunda-feira, os professores também haviam decidido pelo fim da greve.

Porém, a categoria votou por seguir com o cronograma de mobilizações e, na terça-feira, na Capital, devem se reunir para protestar em frente à Assembleia Legislativa.

Contra propostas do governo, categorias organizam mobilização na sexta-feira



Depois da assembleia, professores se uniram ao Dia Nacional de Mobilização, com outras classes trabalhistas Foto: Cpers Sindicato / Divulgação

As aulas na rede estadual, para os alunos que estavam parados com a greve, devem ser normalizadas na próxima quarta-feira. No dia 28 de abril, os professores estaduais vão aderir a paralisação de outras categorias de servidores - estaduais e federais - contra as reformas trabalhistas e da Previdência e contra a proposta de lei que regulamenta a terceirização nas empresas privadas. Outras mobilizações envolvendo discussões e debates entre os professores devem continuar pautando a categoria.

– Os ataques aos nossos direitos não vão encerrar nos próximos dias. Por isso, a nossa categoria decidiu, sabiamente, dar um passo atrás e acumular forças para as ações de ruana construção da greve geral. Continuaremos com a nossa resistência, a nossa batalha. As ruas serão o nosso lugar até que os nossos direitos sejam respeitados – declarou Helenir Aguiar, presidente do Cpers, durante a assembleia.

Professores da UFSM vão aderir à greve geral contra reformas trabalhistas



Ao final do encontro, os professores saíram em caminhada e se uniram com outras categorias, que participavam do "Dia Nacional de Mobilização", também contra propostas dos governos estadual e federal.

Salário parcelado

Nesta sexta-feira o governo do Estado deu início ao pagamento dos salários do servidores, que foi parcelado outra vez. De acordo com o Cpers, esta é 14ª vez que o salário é pago em parcelas. Nesta-sexta-feira, foi feito depósito de até R$ 1.850 por matrícula e, conforme o site do governo, havia a possibilidade de outra parcela até o final do dia.

Também foi depositada a quarta parcela do 13ª salário dos servidores, referente ao ano de 2016. A previsão é que todo o salário seja pago aos servidores até o dia 13 de abril.