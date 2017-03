Professores e servidores estaduais param nesta quarta-feira

Dia Nacional de Paralisação 14/03/2017 | 19h54 Atualizada em

Movimentos populares e centrais sindicais fazem hoje o Dia Nacional de Paralisação, com o objetivo de influenciar as votações no Congresso contra as propostas de reformas trabalhista e da Previdência Social. A diretora do 2º núcleo do Cpers/Sindicato, Sandra Regio, comenta que 90% das escolas estaduais, dos 18 municípios de abrangência do núcleo, vão paralisar.

Sandra comenta que uma assembleia da categoria está marcada para às 15h, no ginásio do Instituto Olavo Bilac, e a partir das 16h os professores saem em caminhada do colégio até a Praça Saldanha Marinho, onde se reúnem a outras categorias que também fazem paralisação hoje (leia mais sobre no texto abaixo). Além disso, a rede estadual de ensino começa hoje uma greve por tempo indeterminado. Contudo, Sandra não soube informar quantos colégios vão aderir ao movimento grevista.

_ Nós visitamos todas as 94 escolas do 2º núcleo. Para a paralisação de hoje nós sabemos que a adesão é grande, agora para greve só a partir de quinta-feira para sabermos _ comenta a diretora regional do Cpers.

AS MAIORES ESCOLAS

A Escola Cilon Rosa vai participar da atividade de hoje, mas, segundo a professora Fernanda Goldschimidt, vice-diretora do turno da tarde, não há certeza de quantos professores vão aderir à greve. Já a diretora do Coronel Pilar, Eli Correa Dias, comenta que deixou o quadro de funcionários livre para participar da paralisação, bem como da greve da categoria.

Em levantamento prévio, realizado pela direção da escola Coronel Pilar, dos 95 servidores da instituição de ensino, 26 vão aderir à greve, sendo 15 professores. Eli diz que enquanto tiver educadores nas salas, as turmas vão continuar com aulas. A diretora ainda deixa claro que não será realizada Operação Tartaruga e a escola ficará sempre aberta.

O cenário no Instituto Olavo Bilac é semelhante, conforme a diretora Neri Musa Nogueira. Sem ideia de quantos professores vão aderir à greve, ela indica que a escola continuará funcionando normalmente. Neri acredita que a porcentagem de adesão ao movimento grevista seja muito pequena no colégio.

Segundo a vice-diretora da Escola Maria Rocha, Carmen Brum, a possibilidade de greve foi debatida com os pais em reuniões por turno de atendimento do colégio. Porém, Carmen diz que apenas amanhã para saber se a escola terá greve.

_ Vai ter paralisação amanhã (hoje). A princípio não terá Operação Tartaruga, a partir de quinta-feira ou é greve ou continua normalmente _ diz a vice-diretora.

A única escola que confirma greve é a Manoel Ribas. De acordo com a diretora, Rosangela de Freitas, os professores concordaram em paralisar, entretanto, por tempo determinado. Rosangela diz que serão 15 dias de greve e depois os educadores se reunirão para avaliar os dias de paralisação. Depois desta análise, a diretoria, junto com os professores, decide se a greve continua se as aulas serão retomadas.

POSIÇÃO DA 8ª CRE

Conforme a coordenadora da 8ª Coordenadoria de Educação (8ª CRE), Simone Rizzato, a deflagração da greve pode desmotivar, sobretudo, alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) e incidir na desistência de muitos deles.

A partir de hoje, a coordenadoria se reunirá com equipes diretivas para fazer um levantamento de quantos professores devem aderir à paralisação e como as escolas podem reorganizar o calendário:

_ Vamos nos organizar para saber se as escolas vão aderir total ou parcialmente. Apesar da reivindicação dos professores ser real é um momento inoportuno. Faz só uma semana que as aulas começaram.

Outras categorias aderem à mobilização

Além dos professores estaduais, também participam do Dia Nacional de Paralisação servidores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da rede municipal de ensino. De acordo com a Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm), a entidade planejou um longo dia de atividades, que começa com panfletagem no arco da universidade, às 7h e encerra com a mobilização geral na Praça Saldanha Marinho, a partir das 16h. A programação completa está disponível no site da Sedufsm.

O Sindicato dos Professores Municipais (Sinprom) vai participar da atividade na Saldanha Marinnho. Segundo Paulo Merten, coordenador de comunicação e formação sindical do Sinprosm, os servidores públicos lutam contra as reformas trabalhista e da Previdência Social.

_ Algumas pessoas não entendem que dependendo da classe social e do trabalho que cada um faz não serão todos os trabalhadores que terão condições de contribuir por 49 anos ou até chegar aos 65 anos. A aposentadoria foi um direito conquistado do trabalhador e estão retirando eles de nós _ defende Paulo.

De acordo com o coordenador do Sinprosm, algumas escolas municipais não terão aulas hoje para que os professores participem da mobilização. A assembleia da categoria está marcada para quarta-feira, dia 22 de março, às 17h, no salão da Catedral, quando deverá ser debatido o indicativo de greve dos professores municipais.

Fora do setor da educação, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios (Sintect) de Santa Maria informou que adere ao Dia Nacional de Paralisação. Em nota, o Sintect informou que ¿é contra essas medidas que afetam a vida de todos os trabalhadores¿.

Cerca de dez sindicatos de Santa Maria se uniram na Frente Combativa em Defesa dos Serviço Público e todos devem participar da paralisação de hoje.