Professores da UFSM vão aderir à greve geral contra reformas trabalhistas

Em assembleia geral ocorrida nesta quarta, os professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) decidiram paralisar as atividades durante todo o dia, no próximo 28 de abril. A plenária da Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm) aconteceu nesta manhã, no Auditório B2 do prédio 17, no campus de Camobi.

A ideia já estava sendo apontada pelas centrais sindicais contra a retirada de direitos por meio de projetos como a reforma da previdência e reforma trabalhista, além do projeto de terceirização. Ficou decidido que os docentes irão aderir à proposta de greve geral no país.

– Foi aprovada essa preparação para a greve e, a partir disso, iremos montar uma comissão de mobilização para conversar sobre o tema. A princípio, a paralisação ocorrerá apenas no dia 28 – explicou Fritz Nunes, assessor de imprensa da Sedufsm.

Outro ponto discutido durante a assembleia foi a elaboração de uma nota de repúdio em relação à PEC 395/14, que trata da cobrança de taxas em cursos de extensão e também de pós-graduação lato sensu em universidades públicas.

– Aprovamos a moção de repúdio à PEC e, agora, ela vai ser encaminhada à reitoria da instituição, para que eles tomem conhecimento do posicionamento dos docentes – afirmou o assessor.