Professores da UFSM debatem greve geral nesta quarta-feira

Ensino superior 29/03/2017 | 10h01 Atualizada em

Os professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realizam, nesta quarta-feira, uma assembleia geral. A primeira chamada está marcada para as 9h30min e, a segunda, para as 10h. A plenária da Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm) será no Auditório B2 do prédio 17, no campus de Camobi. O auditório fica em frente ao prédio da Geociências.



Greve dos professores pode terminar na sexta-feira



Um dos principais itens da pauta é a discussão de propostas sobre a construção da greve geral no país, ideia que vem sendo apontada pelas centrais sindicais contra a retirada de direitos por meio de projetos como o de reforma da previdência, da reforma trabalhista e da terceirização.

Na mesma linha, outro ponto que integra a pauta é a organização de uma caravana a Brasília. A assembleia também vai elaborar uma nota de repúdio em relação à PEC 395/14, que trata da cobrança de taxas em cursos de extensão e também de pós-graduação lato sensu em universidades públicas.

Pacto pela alfabetização prepara professores que trabalham com crianças de até 8 anos



No último dia 15, os docentes da UFSM paralisaram as atividades, por 24 horas, como parte das ações do Dia Nacional de Luta e Paralisações contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. A última greve de professores na instituição ocorreu em novembro do ano passado.