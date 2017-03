PRF de Santa Maria apreende agrotóxicos, droga e R$ 60 mil 

Fiscalização 14/03/2017 | 11h11 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Maria realizou uma apreensão de agrotóxicos, droga e R$ 60 mil cheques durante a madrugada desta terça-feira, no posto policial da BR-158.

De acordo com a ocorrência, um jovem de 25 e um homem de 34 anos trafegavam em um Corolla, com placas de São Pedro do Sul. O veículo foi abordado pelos policiais por volta das 3h. Nele, foram encontrados 6 litros de agrotóxicos de origem estrangeira, 10 gramas de maconha e dois cheques totalizando R$ 60 mil.

Os dois suspeitos alegaram que voltavam de uma viagem ao Uruguai e que os cheques seriam referentes ao pagamento de um serviço prestado a um agricultor da região. O tipo de serviço não foi informado.

Eles foram detidos pela PRF e encaminhados para a Polícia Federal (PF) para prestar esclarecimentos. O material encontrado no veículo foi apreendido e encaminhado para a PF.