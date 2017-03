PRF apreende quase 2 mil latas de bebidas trazidas ilegalmente do Uruguai

Apreensão 20/03/2017 | 17h39 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 2 mil latas de bebida energética trazida ilegalmente do Uruguai. Como se trata de descaminho (quando produto não é proibido no Brasil, diferente do contrabando), o material foi apreendido e o motorista, de 32 anos, gaúcho, foi liberado junto do carro onde as latas estavam.



Conforme a PRF, a apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina que aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira no trecho da BR-158 entre Rosário do Sul e Santana do Livramento. Chamou a atenção dos policias a placa do veículo modelo Ka, do município de Torres.

Durante vistoria, os policiais encontraram o veículo cheio das latas: banco do passageiro, traseiro e porta-malas. Como o motorista não havia declarado à alfândega o que havia comprado fora do Brasil, todo o produto foi apreendido. Eram 486 litros da bebida energética, além de 12 litros de bebida alcoólica – o valor estimado era de US$ 3 mil, ou R$ 9.210.

Todo o produto foi levado à Receita Federal, que ficará responsável por dar fim a ele.