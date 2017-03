PRF apreende 475 litros de bebidas em Rosário do Sul

Fiscalização 09/03/2017 | 14h29 Atualizada em

Foto: PRF Rosário do Sul/Divulgação

Foto: PRF Rosário do Sul/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rosário do Sul apreendeu, na noite de quarta-feira, 475 litros de bebidas de origem estrangeira, na BR-290. As bebidas estavam em um ônibus, que seguia pela rodovia.

Durante as atividades de fiscalização, os policiais abordaram o ônibus e, ao realizarem vistoria no compartimento de bagagens, encontraram garrafas de espumante, vodca, uísque e cerveja de origem estrangeira. A mercadoria pertencia a dois passageiros do coletivo e estava acima da cota permitida.

Mais cedo, também foi apreendido um veículo carregado com grande quantidade de mercadorias estrangeiras. Ao fiscalizar o veículo, um Kadett, foi constatado que o bagageiro e o interior do mesmo estavam cheios de mercadorias estrangeiras, entre elas garrafas térmicas, chaleiras elétricas, ventiladores e peças de vestuário. As mercadorias e o veículo foram retidos e encaminhados à Receita Federal de Santa Maria.

No sábado, a PRF já havia realizado outras três fiscalizações. Na primeira ocasião, cerca de 330 litros de bebidas alcoólicas foram apreendidas em um ônibus, por estar acima da cota permitida. Elas pertenciam ao motorista e a um passageiro.

Em outro flagrante, por volta das 20h, os policiais encontraram cinco aparelhos de ar-condicionado em uma Fiorino, que teriam sido adquiridos no exterior e não portavam o devido despacho aduaneiro.

Já no final da noite, pouco antes das 23h, foram apreendidos 60 unidades de perfumes e uma sacola com artigos diversos de vestuário. A mercadoria estava acima da cota e não tinha nota fiscal.