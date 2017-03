Fiscalização 29/03/2017 | 10h29 Atualizada em

Uma van carregada com 20 de ar-condicionados foi apreendida na tarde de terça-feira, em Rosário do Sul. Os aparelhos teriam origem do Uruguai.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com placas de Erechim foi flagrado com a mercadoria no km 480 da BR-290, em frente ao posto da PRF. O motorista, de 39 anos, é empresário do ramo de refrigeração.

A van com os aparelhos foi apreendida, pois a mercadoria estava acima da cota permitida e sem o pagamento das taxas aduaneiras.