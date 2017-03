Preso o 5º suspeito de integrar quadrilha que atacava comércio em Santa Maria

Investigação 13/03/2017 | 14h47 Atualizada em

A 4ª Delegacia de Polícia (4ª DP) de Santa Maria prendeu, preventivamente, um jovem de 18 anos suspeito de integrar uma quadrilha apontada como a responsável por assaltos em pelo menos 14 estabelecimentos comerciais na cidade, principalmente na Região Leste. Os crimes teriam acontecido entre outubro e dezembro de 2016. Outras quatro pessoas já foram presas como resultado da operação batizada de Marco Polo.

De acordo com o titular da 4ª DP, Antônio Firmino de Freitas Neto, o suspeito foi preso em casa, em uma estrada perpendicular à BR-158, no bairro km 3, na região nordeste de Santa Maria. A abordagem aconteceu por volta das 10h30min, e o suspeito não reagiu. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e, depois, para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

– Suspeitamos que ele tenha envolvimento em pelo menos quatro dos 14 assaltos a estabelecimentos comerciais. Foram alvos restaurantes, postos de combustíveis e lojas. Acreditamos que tenham sido mais de 14, e não descartamos que crimes tenham acontecido neste ano. Continuamos investigando – relata o delegado Firmino.

Os outros quatro foram presos em 17 de fevereiro. Dois têm 20 anos, e os outros dois, têm 19 e 23. Um adolescente, de 15 anos, é apontado como líder do grupo e delatou os demais. Por meio de investigação, a Polícia Civil descobriu que a quadrilha atuava sempre do mesmo modo: um veículo Santana ficava estacionado longe do alvo e, com uso de armas de fogo, os integrantes cometiam o assalto.

Conforme o delegado Firmino, a operação recebeu o nome de Marco Polo em homenagem "aos tempos idos do início da era das grandes expedições no mundo dos mercados".