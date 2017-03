Preso do semiaberto é assassinado ao sair do presídio de Santa Maria

15º homicídio do ano 27/03/2017 | 08h25 Atualizada em

Um apenado do regime semiaberto, de 39 anos, foi morto no início da manhã desta segunda-feira, em Santa Maria. Ele estava saindo do Presídio Regional para trabalhar, por volta das 6h, quando foi assassinado.

Segundo informações da Brigada Militar, Emerson Monteiro Alves Rios foi baleado na Rua Izidoro Graça, no bairro Nossa Senhora Medianeira. A suspeita é que o assassinato tenha acontecido por um acerto de contas.

Outro homem, de 35 anos, foi atingido de raspão na perna. Ele foi atendido no Pronto-Atendimento do Patronato e já foi liberado.