Prefeituras do vale do Jaguari se unem para pedir mais segurança

Região 17/03/2017 | 11h32 Atualizada em

Uma reunião organizada nesta quinta-feira pelo prefeito de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, contou com a presença de prefeitos, vereadores e secretários dos municípios do Vale do Jaguari para tratar sobre reforço na segurança pública.

Prefeitos, vereadores e policiais civis e militares discutiram alternativas pela segurança na região Foto: Márcio Brasil / Prefeitura de Santiago

Acompanhada pelo major Noé Jesus da Costa, comandante do 5º RPMon (Brigada Militar) e pelo delegado regional Charles Nascimento, a reunião debateu alternativas para o aumento de efetivo policial e também de evitar que o governo desloque soldados para a capital.

_ Estamos preocupados com a sensação de insegurança nos pequenos municípios, pois os criminosos estão intensificando sua atuação na Capital e voltando os olhos para o Interior. Não queremos que nossa região seja alvo. Embora a responsabilidade de garantir a segurança seja do Estado, nós não podemos ficar parados _ justificou Gorski.

Justiça proíbe uso de agrotóxico em lavouras de arroz no Estado

Entre as alternativas debatidas, estão melhorar ou implantar o monitoramento com câmeras e ir até o secretário de Segurança do Estado, Cezar Shirmer, para mostrar a união dos prefeitos do Vale do Jaguari e cobrar por mais policiamento nos municípios. Participaram da reunião os prefeitos de Santiago, Unistalda, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Capão do Cipó, Nova Esperança do Sul e Jaguari.

Nesta semana, a Brigada Militar deslocou 350 policiais militares do Interior para reforçar a segurança na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde os índices de criminalidade vêm em forte crescimento.



O efeito vem do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria e Passo Fundo. Schirmer garantiu que a remoção desses PMs é temporária e não "afetará a segurança no Interior", pois haverá reforço no número de horas extras para os policiais que ficaram nesses municípios.

*Com informações de Márcio Brasil/Prefeitura de Santiago