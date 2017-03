Prefeitura vai pedir que concessionária instale cancelas nos cruzamentos da linha férrea

Infraestrutura 10/03/2017 | 20h28 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A prefeitura vai pedir que a Rumo, empresa que tem a concessão da malha ferroviária em parte do país, inclusive em Santa Maria, instale cancelas em pelo menos quatro pontos de cruzamentos da linha férrea com vias urbanas. São eles, a Rua Vereador Antônio Dias, no Bairro Campestre do Menino Deus, a Rua Fontoura Ilha, no João Goulart, a Estrada Norberto Kipper, em Camobi, e a Rua Sete de Setembro, no Bairro Perpétuo Socorro. Segundo o prefeito Jorge Pozzobom, o pedido será feito por uma representação no Ministério Público Federal.



De acordo com a Procuradoria Jurídica do município, o caso da Rua Sete tem uma particularidade. A instalação do equipamento é uma tentativa da prefeitura de evitar a construção de um muro que separaria a rua em duas partes, isoladas uma da outra, na altura da linha férrea, bloqueando o trânsito de veículos e de pedestres no trecho da via e interrompendo uma das principais ligações entre o Centro e o Bairro Perpétuo Socorro.

A construção do muro foi acordada entre o município e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) por meio de convênio em 2004, à época da construção do Viaduto da Gare _ obra que abriu um novo caminho entre os dois bairros. Ocorre que o muro nunca saiu e o Dnit acionou o município na justiça para que erga a estrutura.

Na última quinta-feira, em uma audiência de conciliação, Dnit aceitou suspender por 90 dias o processo, que tramita na 3ª Vara Federal de Santa Maria. Enquanto isso, a prefeitura se comprometeu em apresentar ao departamento um estudo técnico de segurança viária do lugar. Nele devem constar as medidas que devem ser adotadas para evitar acidentes e o que cabe a cada envolvido, de acordo com o contrato de concessão que a Rumo tem com o Dnit. Por sua vez, a prefeitura vai fazer um projeto de sinalização que, conforme o chefe do Executivo, pode incluir tachões, pintura e colocação de placas indicativas do cruzamento. Mas, a instalação da cancela, Pozzobom quer que fique sob a responsabilidade da Rumo.

– Vamos fazer uma representação junto ao Ministério Público Federal porque o dever de colocar a cancela é da Rumo. Não existe a menor hipótese da prefeitura construir o muro – disse o Pozzobom.

Entre os moradores, a maioria é contra o muro. Já foram feitas manifestações deixando claro o posicionamento da comunidade. A opinião é a mesma dos donos de empreendimentos no bairro.

_ Para nós, ficará inviável o endereço. Ficaríamos isolados aqui. Fizemos um levantamento e teríamos um aumento de 36 quilômetros rodados por dia para fazer o retorno para chegar ao Centro. Além disso, a rua fechada vai virar um beco e tornar o lugar ainda mais inseguro _ considerou o empresário Laudir Valdir Milbradt Júnior.

Porém, a rejeição ao muro não é unanimidade. O aposentado Arno Lorentz, 65 anos, que há 10 mora no bairro, é a favor do muro:

– Se chegassem a fazer o muro, eu ficaria bem feliz. Porque não conseguimos dormir por causa das buzinas dos trens a noite inteira. Só quem mora aqui sabe a dificuldade que é. Prefiro fazer cinco ou seis quadras a mais do que ficar sem dormir.

O que dizem:

"De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu artigo 24, torna como obrigação legal da Administração Pública em sinalizar a via férrea. Ainda, de acordo com o CTB, a linha férrea é via preferencial. Os veículos devem, obrigatoriamente, parar e somente transpor a ferrovia após certificarem-se de que não existe qualquer aproximação de trem. A concessionária esclarece também que o viaduto construído por meio de convênio entre DNIT e a prefeitura de Santa Maria teve como objetivo evitar riscos de acidentes e com isso realizar o fechamento da Passagem em Nível da Rua Sete de setembro."

Assessoria de Imprensa da Rumo

"A Superintendência Regional do Dnit no Rio Grande do Sul (Dnit/RS), informa que aguarda o estudo de alternativa a ser proposta pela prefeitura. Somente após esse ato será definindo o que será executado."

Assessoria de Comunicação do Dnit/RS