Prefeitura realiza recuperação de tubulação no bairro Menino Jesus

Infraestrutura 28/03/2017 | 10h38 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria realiza, desde a manhã de segunda-feira, a recuperação de uma tubulação no cruzamento das ruas Senador Cassiano e Marechal Gomes Carneiro, no bairro Menino Jesus. As obras tiveram início após o rompimento de uma galeria, em 2015, que causou a abertura de uma cratera. A previsão é de que o serviço seja concluído em até cinco dias.

Mais de 50 mil pessoas que precisam de calçadas com acessibilidade



De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foi feita contenção do muro de uma das residências do local para evitar que a casa sofra algum tipo de abalo durante os serviços. Conforme o secretário adjunto, Eduardo Crisóstomo, ainda serão realizadas limpeza e avaliação do local, para determinar quais as ações necessárias para a recuperação da tubulação e o fechamento do buraco.

"Nós sabemos que o problema ali foi que a tubulação rompeu. Mas não sabemos como isso ocorreu, nem em que ponto. Por isso, precisamos de uma avaliação, para definirmos o que será feito", explicou, em nota, Crisostómo.

Santa Maria é uma cidade sem pracinhas. E as raras que resistem são armadilhas perigosas



A prefeitura informou que o trânsito está liberado no local. Entretanto, podem ocorrer rápidas interrupções por conta da movimentação das máquinas que realizam os serviços.

* Com informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Maria.