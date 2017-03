Prefeitura quer regulamentar feiras itinerantes em Santiago

Região Central 29/03/2017 | 14h30 Atualizada em

A prefeitura de Santiago enviará para a Câmara nos próximos dias um projeto de lei que prevê a regulamentação de feiras eventuais itinerantes, que anualmente se estabelecem na cidade e ficam por alguns dias concorrendo diretamente com o comércio estabelecido.

O secretário municipal de Gestão, Éldrio Machado, esteve reunido com diretores do Centro Empresarial para apresentar e debater sobre o conteúdo do projeto.

– O que se pretende é disciplinar a vinda desse tipo de comércio itinerante, que vem de fora e compete com o nosso comércio local, que é gerador de empregos. Queremos é fortalecer a nossa economia – afirma Éldrio.

Segundo ele, não será feita uma proibição, mas o projeto prevê fiscalização mais intensa e pesadas multas em caso de infrações. Somada a essa iniciativa, está na expectativa também a aprovação na Câmara do novo Código Tributário Municipal, com vigência a partir de 2018, outro instrumento que vai ajudar a evitar que o dinheiro circulante no município saia para outras regiões.

