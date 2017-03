Prefeitura notifica Parque da Medianeira por corte irregular de árvore

Meio ambiente 01/03/2017 | 18h38 Atualizada em

A administração do Parque da Medianeira foi notificada, na tarde desta quarta-feira, pela prefeitura de Santa Maria, por cortar - de forma irregular - uma árvore centenária que havia no local. Na manhã de domingo, alguns frequentadores do local relataram ao Diário o corte da árvore.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Administração do Parque da Medianeira corta timbaúva sem autorização



Um fiscal da prefeitura, acompanhado por um engenheiro florestal, esteve no local e fez a autuação, de acordo com o secretário de Meio Ambiente André Domingues. Em até 30 dias a administração do parque deve receber uma multa e o aviso de como vai funcionar a compensação (plantio de outras árvores).

– É inegável que o corte é irregular, mas eles ainda podem entrar com recurso. O valor da multa ainda deve ser elaborado, mas podemos afirmar que a compensação será feita no próprio parque. Falta definir como e quando será feito – explica o secretário.

Domingues lembrou que a Secretaria de Meio Ambiente tem uma grande demanda de fiscalizações e pedidos de autorização para outros cortes de árvores e que, normalmente, são avaliados por ordem de chegada na secretaria. A situação do Parque da Medianeira não entrou na fila por se tratar de um local de interesse público.

Arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert diz que corte foi necessário



Na tarde desta quarta-feira, a Arquidiocese de Santa Maria convocou uma coletiva de imprensa para o anúncio da Campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema: Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida".A oportunidade trouxe à tona a polêmica do corte de um timbaúva centenária em que o Santuário pode responder a um processo administrativo e multa (o valor pode ir de R$ 500 a R$ 10 milhões). À reportagem do Diário, o arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert, foi enfático:



– Era uma necessidade, estava prejudicando a Basílica. A árvore deve estar a serviço do homem. Imagina se um galho cai em cima de alguém? A Igreja se preocupa com a saúde das pessoas.



Para denúncias ou autorizações

O corte ou poda de qualquer espécie de árvore necessita de autorização junto à Secretaria do Meio Ambiente. Para fazer o pedido, os moradores podem ir ao local (4º andar do centro administrativo, na Rua Venâncio Aires, Parque Itaimbé), das 7h30min às 13h30min. O telefone de contato é o (55) 3921-7000. Denúncias de cortes irregulares também devem ser feitas por meio desse telefone e endereço.