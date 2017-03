Prefeitura inicia estudo para solucionar problema das carroças em Santa Maria

Polêmica 15/03/2017 | 09h01 Atualizada em

São dos agentes do trânsito que vêm o maior número de reclamações em relação à circulação dos carroceiros nas ruas centrais de Santa Maria. Mas, vejam, a Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano, órgão controlador e fiscalizador do tráfego na cidade, não tem dados sobre o número de carroças nem de acidentes envolvendo esse tipo de veículo de tração animal.

Segundo o superintendente de Trânsito e Transportes, Adão Claiton de Souza Lemos, não tinha, porque, a partir deste momento, pelo menos os casos de acidentes passarão a ser registrados. Isso não ocorria, conforme a coordenadoria, porque os acidentes envolvendo carroceiros, em geral, deixam vítimas com lesões, e esse tipo de ocorrência é atendida pela Brigada Militar.

Santa Maria tem 3 mil carroças e uma problemática a resolver



– Esse assunto envolve vários setores, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana. Começamos estudos internos nas secretarias sobre esse assunto para, depois, fazermos reuniões entre elas e determinar qual o papel de cada setor nesse processo. Após, vamos tratar com outras instituições como a Câmara de Vereadores, os protetores dos animais, as forças de segurança... Mas os dados são fundamentais para termos estatísticas sobre as quais vamos trabalhar – disse Lemos.

Os estudos vão abranger os carroceiros que utilizam veículos de tração animal e as pessoas que puxam as carrocinhas. Uma das propostas é determinar que os lojistas deem destino aos materiais recicláveis produzidos pelas lojas, o que eliminaria a circulação de carroças no Centro.

– Tem que ser enfrentado. É o momento. Vamos discutir e avaliar tudo muito bem. Não vamos contentar a todos, mas o bem do coletivo tem que sobrepor ao individual – disse Lemos.

Outra área envolvida diretamente com a questão e que não tem informações específicas sobre os carroceiros é a Secretaria de Desenvolvimento Social. De acordo com o secretário João Chaves disse, anos atrás foi desenvolvido um projeto pela secretaria de combate ao trabalho infantil.

A equipe andava à noite pela cidade para identificar adolescentes e crianças que estivessem nas carroças para saber se frequentavam a escola, entre outras coisas. Depois disso, nenhuma outra ação específica para esse público foi adotada nem está nos planos a curto prazo, segundo o secretário. A assistência que as famílias de carroceiros recebem, atualmente, é a de fazerem parte do Cadastro Único que possibilita a inserção em programas sociais, como o Bolsa Família.

– Hoje, não existe nenhuma política pública especificamente voltada para os carroceiros. Existe o Cadastro Único para aqueles em vulnerabilidade social para encaminhamento de Bolsa Família – disse Chaves.

O bom exemplo vem da Secretaria de Meio Ambiente, que retomou as discussões sobre a implantação de uma Central de Bem-Estar Animal. A proposta não é ter um espaço físico para depositar os cavalos, mas, sim, um completo banco de dados.



Além disso, formar parcerias com as entidades protetoras dos animais para viabilizar a doação e adoção dos cavalos apreendidos ou recuperados vítimas de maus-tratos. Por enquanto, a proposta inclui apenas ações voltadas para os animais, e não para os carroceiros.