Prefeitura fará cadastramento dos carroceiros em Santa Maria

29/03/2017

A prefeitura de Santa Maria vai cadastrar os carroceiros da cidade. A ideia é ter um levantamento de quantas e quem são as pessoas que utilizam carroças com tração animal para recolher resíduos recicláveis na cidade.



Segundo o prefeito Jorge Pozzobom, a partir de 1º de maio, um Grupo de Trabalho (GT) vai começar a definir quem fará o diagnóstico e que método será utilizado. O chefe do Executivo adianta que o cadastro será regionalizado.



– Procurei, dentro da prefeitura, onde estão os dados sobre a existência desses 3 mil carroceiros e não encontrei. Como não sabemos isso? Como Santa Maria não se apoderou dessas informações? Precisamos disso até para buscarmos investimentos – disse Pozzobom.

O dado ao qual o prefeito se refere é do Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal (Iabea) e foi apresentado em um protesto de protetores dos animais durante uma reunião na Câmara de Vereadores no início deste mês. A manifestação trouxe à tona a problemática que envolve os carroceiros na cidade. Além da questão de cuidado com os cavalos, estão os aspectos social, de saúde pública e de trabalho dos donos das carroças. Assuntos que vêm sendo temas de reportagens do Diário.

Conforme o prefeito, pela primeira vez, a cidade terá um cadastro completo feito por região, já que, pelo que se sabe, os carroceiros atuam nas redondezas de onde moram ou, no máximo, na área central. Inicialmente, deve ser feito um chamamento para que os carroceiros se apresentem de forma voluntária. Mas, o GT também definirá quem participará como agente do processo de cadastramento.

Farão parte do GT integrantes das secretarias de Saúde, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e da Educação e do Gabinete de Governança. Além disso, o grupo buscará o apoio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e de Organizações Não-Governamentais (ONGs) de proteção dos animais para cruzamento de informações.

No cadastro, deverão constar os dados pessoais, socioeconômicos e familiares dos carroceiros e também as informações sobre a quantidade e situação dos cavalos e carroças.

– O primeiro passo é o cadastro. Com ele em mãos, poderemos preparar ações voltadas às pessoas e aos animais – declarou o prefeito.



Entre as ações, está a busca de parcerias para desenvolver programas de geração de trabalho e renda. Ainda, está prevista no projeto da atual administração a implementação de um centro de bem-estar animal no município. O local não será um ponto de destino ou depósito de animais, mas de cadastro e de acompanhamento de equinos e outros bichos.



Outro programa que está nos planos do prefeito é o castra-móvel, que, como o nome sugere, consiste em uma unidade móvel com equipe que fará a castração de animais nos bairros. Um piloto do projeto deve ser realizado no Bairro Nova Santa Marta, na Região Oeste, ainda sem data para ocorrer.

COLETA SELETIVA

Se o planejamento de ações para solucionar a problemática na qual os carroceiros estão inseridos depende de um diagnóstico, as atividades para desenvolvimento de trabalho e renda para essa população, possivelmente, estarão relacionadas à coleta seletiva. Afinal, é do recolhimento e da venda de materiais recicláveis que os carroceiros e catadores sobrevivem. A Secretaria de Meio Ambiente sabe disso e já estuda a possibilidade de criar uma cooperativa de recicladores.

Por enquanto, a prefeitura mantém um contrato com a Associação dos Selecionadores de Material Reciclado (Asmar) para coleta de recicláveis nos bairros. O contrato vence no final do primeiro semestre deste ano. O problema é que o serviço não abrange todos os bairros. Além disso, a entidade enfrenta um processo judicial para desocupar o pavilhão onde está instalada, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Caso isso ocorra, a associação pode ser desativada.

Para incentivar a reciclagem, o secretário de Meio Ambiente, André Agne Domingues, diz que está em tratativas com a Cone Sul, que presta o serviço de coleta conteinerizada no município, para que a empresa instale contêineres específicos para descarte de produtos recicláveis por parte da comunidade em alguns pontos da cidade.