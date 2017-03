Prefeitura deve chamar 63 professores nesta quinta-feira

Rede municipal 01/03/2017 | 20h20 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Escola Maria de Lourdes Castro, no Loteamento Leonel Brizola, fica com os corredores vazios no turno da tarde Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A prefeitura prorrogou para esta quinta-feira o lançamento do edital para chamamento de 63 professores, em regime emergencial, que atenderão em escolas do Município. Estes profissionais serão convocados no lugar dos profissionais que não responderam à primeira chamada, de 147 professores, realizada no início de fevereiro pelo Executivo.

As aulas no município começaram no dia 20 de fevereiro, mas, das 78 escolas da rede, 20 precisam de um professor para completar o quadro de funcionários, e outros seis colégios esperam mais de um educador.

Na edição de 22 de fevereiro, o Diário mostrou a situação da Escola Maria Lourdes de Castro, no Loteamento Leonel Brizola, que teve o início das aulas do turno da tarde remarcado para o dia 8 de março. O problema foi que dos 11 professores que deveriam se apresentar, apenas dois compareceram ao colégio. Assim, 250 crianças aguardam para conseguir retornar à escola.

Atenção, educadores!

Lançamento do novo edital de chamamento foi transferido para esta quinta-feira. O contrato dos professores será em regime emergencial, nos seguintes cargos:

- 28 para Educação Infantil

- 26 para Anos Iniciais

- 7 de Ciências

- 2 de Artes