Prefeitura de São Gabriel assinará convênio para reforçar a segurança

A segurança pública, tema em evidência no Brasil nos últimos dias, é também é uma das bandeiras defendidas pela prefeitura de São Gabriel. O prefeito Rossano Dotto Gonçalves já havia anunciado, na primeira quinzena de janeiro, a vontade de implantar no município um programa de apoio e fortalecimento à Brigada Militar (BM) e, na última quarta-feira, conseguiu deixar, praticamente, definida uma parceria com o governo do Estado para que isso aconteça.





Prefeito Rossano Gonçalves apresentou condições do convênio com a BM ao secretário da Segurança, Cezar Schirmer Foto: Prefeitura de São Gabriel / Divulgação

Em Porto Alegre, o prefeito apresentou para o Secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, uma proposta de convênio com o Estado. A reunião aconteceu na sede da secretaria estadual e o resultado é considerado positivo. O convênio vai possibilitar que a prefeitura de São Gabriel possa pagar custos com horas extras de policiais militares e, ainda, com combustível e manutenção de viaturas. Desta forma, o prefeito acredita que será possível aumentar o número de PMs nas ruas da cidade e, consequentemente, reduzir a criminalidade.

O secretário Schirmer vai analisar a proposta e deverá apresentar uma resposta final ainda em março. Esse tempo tem a ver com um estudo que a Secretaria Estadual de Segurança está realizando, elencando os 60 maiores municípios do Rio Grande do Sul, com dados que revelam as peculiaridades de cada um deles.

Em tese, isso vai permitir que o governo do Estado possa investir em segurança pública de acordo com as necessidades de cada município. No caso de São Gabriel, os problemas mais graves são furtos e abigeato, diferente da Grande Porto Alegre, onde é alarmante o número de homicídios nos últimos meses.

_ Por isso, a secretaria deverá firmar parcerias diferenciadas, de acordo com a necessidade de cada um. A nossa proposta foi tão bem aceita, que outros municípios já estão seguindo o mesmo caminho _ comemora Rossano.

O prefeito retornou de Porto Alegre satisfeito com a reunião e com a confirmação de que o convênio deverá ser formalizado em abril _ É preciso dar apoio para nossa Brigada Militar. Fortalecendo a nossa instituição, vamos também ampliando a nossa segurança. Afinal de contas, segurança é com quem entende de segurança: a Brigada Militar _ finalizou.

