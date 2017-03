Prefeitura de Santa Maria retoma negociação com a Corsan

Infraestrutura 09/03/2017 | 20h19 Atualizada em

Uma comitiva da prefeitura, liderada pelo prefeito Jorge Pozzobom esteve em Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira, para a primeira reunião oficial para discutir a renovação do contrato com a Corsan.

O chefe do Executivo disse que foram feitas várias perguntas à empresa que terá prazo até o dia 15 deste mês para responder. Os questionamentos têm como com base uma minuta do novo contrato.

Os esclarecimentos, que vão desde a real cobertura da rede de esgoto na cidade até o valor dos bens da estatal a serem amortizados no município, servirão para nortear os termos do novo contrato.

– Nos deram uma minuta e fizemos fazemos várias considerações de ordem técnica e jurídica. Como vamos renovar um contrato sem ter tranquilidade sobre todas essas questões? – comentou o prefeito.

O encontro durou cerca de 3h30min. Foi formada uma comissão com integrantes do Gabinete de Governança e da Corsan para a formulação de uma proposta concreta.